На детской площадке разлили ядовитую жидкость, двое детей попали в ЭМО

Информация о политой кислотой карусели быстро распространилась в ярвамааской группе Facebook. Выяснилось, что несколько детей, посетивших в пятницу вечером карусель, пожаловались родителям, что кожу на руках щиплет и она зудит.

Одна местная жительница рассказала Järva Teataja, что ее муж с дочкой в пятницу вечером пошли кататься на синий аттракцион. Кожа на руках ребенка стала щипать, также была раздражена кожа рук у отца, который прикасался к карусели. А на рейтузах девочки появились следы будто от отбеливающего средства.

ФОТО: Erakogu

Раздражение кожи, следы на рейтузах и своеобразный запах заставили родителей подозревать, что кто-то мог облить карусель кислотой. Мать обратилась в Paide Haldus, которые, по ее словам, обещали расследовать этот инцидент. Позднее в соцсетях распространилась информация, что Спасательный департамент был в парке и отмыл аттракцион.

Хотя сначала показалось, что раздражение на коже как у дочки, так и у отца, прошло через несколько часов. По словам матери, они сегодня все-таки обратились с ребенком в ЭМО, поскольку на коже у девочки был болезненный след от ожога. Мать сказала, что они собираются написать заявление и в полицию.

«Я очень надеюсь, что подобное не повторится. Хочется в родном городе со спокойным сердцем отпускать ребенка на игровую площадку», - сказала мать.

Другая общавшаяся с Järva Teataja мать сказала, что у ее восьмилетнего ребенка на ягодицах остались следы ожога. Хотя ребенок побыл на карусели всего несколько минут.

Состояние ребенка настолько плохое, что сегодня его отвезли в отделение экстренной помощи. По словам врача, речь идет об ожоге второй степени. Теперь в течение недели им надо каждый день ходить на осмотр и перевязки. Сидеть ребенок сейчас не может.

«Ребенок сказал, что никогда больше не пойдет в парк», - рассказывает мать.

По ее словам, она обратилась и в полицию.

Речь может идти о средстве для прочистки труб

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра подтвердил, что в пятницу вечером спасатели по просьбе полиции отправились очищать аттракцион в парке Лембиту. Предположительно, на аттракционе было разлито средство для прочищения труб Torusiil.

Полиция ищет свидетелей

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, вечером 8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что игравший на детской площадке в пайдеском парке Лембиту ребенок почувствовал зуд и покалывание в руках после игры на аттракционах.

"В ходе осмотра места и при исследовании собранных доказательств выяснилось, что, по предварительной информации, кто-то, вероятно, взорвал бутылку бытовой химии на одном из аттракционов детской площадки», - сказал глава полицейского участка Пайде Маргус Тоомсалу.

"Собранная к настоящему времени информация не дает оснований полагать, что кто-то намеренно хотел причинить вред детям на детской площадке. В то же время, игра с такими бытовыми химикатами всегда опасна, и, к сожалению, в данном случае несколько детей впоследствии пострадали», - отметил Тоомсалу.

Он подтвердил, что спасатели быстро отреагировали и очистили аттракционы. Никакой опасности для играющих там они больше не представляют.

Полиция начала производство, чтобы определить, кто может стоять за этим. «Если кто-либо в этом районе видел подозрительную деятельность или людей на детской площадке Лембиту или около нее в пятницу днем, обязательно сообщите об этом в полицию», - попросил полицейский начальник.

