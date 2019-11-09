На детской площадке разлили ядовитую жидкость, один ребенок попал в ЭМО

Информация о политой кислотой карусели быстро распространилась в Facebook. Выяснилось, что несколько детей, посетивших в пятницу вечером карусель, пожаловались родителям, что кожу на руках щиплет и она зудит.

Одна местная жительница рассказала Järva Teataja, что ее муж с дочкой в пятницу вечером пошли кататься на синий аттракцион. Кожа на руках ребенка стала щипать, также была раздражена кожа рук у отца, который прикасался к карусели. А на рейтузах девочки появились следы будто от отбеливающего средства.

ФОТО: Erakogu

Раздражение кожи, следы на рейтузах и своеобразный запах заставили родителей подозревать, что кто-то мог облить карусель кислотой. Мать обратилась в Paide Haldus, которые, по ее словам, обещали расследовать этот инцидент. Позднее в соцсетях распространилась информация, что Спасательный департамент был в парке и отмыл аттракцион и что речь действительно идет о кислоте.

Раздражение на коже как у дочки, так и у отца, к счастью, прошло через несколько часов.

«Я очень надеюсь, что подобное не повторится. Хочется в родном городе со спокойным сердцем отпускать ребенка на игровую площадку», - сказала мать.

Другая общавшаяся с Järva Teataja мать сказала, что у ее восьмилетнего ребенка на ягодицах остались следы ожога. Хотя ребенок побыл на карусели всего несколько минут.

Состояние ребенка настолько плохое, что сегодня его отвезли в отделение экстренной помощи. По словам врача, речь идет об ожоге второй степени.

«Ребенок сказал, что никогда больше не пойдет в парк», - рассказывает мать.

По ее словам, она обратилась и в полицию.

Речь может идти о средстве для прочищения труб

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра подтвердил, что в пятницу вечером спасатели по просьбе полиции отправились очищать аттракцион в парке Лембиту. Предположительно, на аттракционе было разлито средство для прочищения труб Torusiil.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк подтвердила, что полиция получила сообщение об этом инциденте в 20.15. «Вызвали Спасательный департамент, которые отмыли аттракцион. Проверкой обстоятельств случившегося занимается участковый», - сказала Гоньяк.