Петербургский преподаватель пытался утопить в реке отрубленные женские руки и пистолет

По неподтвержденным данным, мужчина преподает в одном из петербургских вузов. Он пытался утопить свой устрашающий груз, но пакет не ушел под воду, поэтому мужчина прыгнул за ним в Мойку. Telegram-канал 112 пишет, что это преподаватель СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов.

Мужчина был в неадекватном состоянии и находится в Мариинской больнице. 112 добавляет, что в квартире доцента найдены останки молодой женщины с отрезанной головой и руками, рядом обнаружена пила. Личность погибшей пока не установлена. На месте работают следователи.

По сведениям канала, Соколов дал признательные показания. По его словам, он встречался с девушкой и накануне вечером в ходе сильной ссоры убил ее в состоянии аффекта. Предположительно она была студенткой Соколова. Подтверждения этой информации нет.

Mash пишет, что жертвой стала 24-летняя выпускница, которая вместе с Соколовым работала над научным трудом о личности Наполеона. По словам студентов, их связывали романтические отношения. "Хороший рассказчик, довольно экспрессивный мужик, горел своим делом, - отзываются о преподавателе студенты. - Жестко принимал экзамены, был очень требовательным. Эксцентричный, не всегда этичный".

По предварительным данным 47news, убитая - уроженка станицы Старовеличковская Краснодарского края Анастасия Ещенко. В 2016 году она с отличием окончила Институт истории СПбГУ. У Ещенко и Соколова есть несколько совместных работ: "Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809-1812 гг", "Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена" (выпущена в 2019 году).

"В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - сообщили изданию "Подъем" в пресс-службе СПбГУ.

"Из комнаты он вернулся с утюгом и угрожал изуродовать на всю жизнь"

Олег Соколов - член Российского военно-исторического общества, один из основоположников военно-исторической реконструкции в России, автор многочисленных статей по военной истории Европы, консультант исторических фильмов по эпохе Наполеона. Награжден французским орденом Почетного легиона.

С именем Соколова и ранее были связаны скандалы. В марте 2018 года на открытой лекции преподавателя в СПбГУ студент спросил у Соколова, как он относится к тому, что его обвиняют в плагиате. Доцент потребовал от молодого человека убраться из зала. Как писал "Московский комсомолец", к студенту подбежали мускулистые парни, один ударил его в спину и затылок, а второй вытащил из аудитории за горло друга студента. Соколов при этом говорил: "Давай отсюда, вали!", а другие слушатели кричали: "Дай ему в глаз" и "У нас разговор простой".