Галерея: нарядная квартира в ласнамяэской башне

В Ласнамяэ продается трехкомнатная квартира площадью 65,5 м2 с двумя балконами. Квартира находится на пятом этаже шестнадцатиэтажного дома.

Дом построен в 1990 году, расположен в полукилометре от реки Пирита. В доме один подъезд, два лифта, один из которых грузовой. На фасаде дома и в подъезде установлены видеокамеры.

В квартире сделана перепланировка, имеются проект и разрешение. Большая ванная (около 8 м2), большая удобная кухня (17 м2), две отдельные спальни, между которыми кухня и гостиная, в каждой спальне балкон, один застеклен и утеплен.

Активно работает квартирное товарищество, коммунальные платежи летом около 80 евро, зимой до 180 евро. В стоимость квартиры входит одно парковочное место, есть возможность аренды еще одного-двух. Парковка перед домом приведена в порядок, есть шлагбаум.

Можно поменять на дом недалеко от Таллинна, с небольшой доплатой.