Кальюлайд: представители «Отечества» - старые пни, у которых нет ни одного месседжа для завтрашней Эстонии!

Сегодня в Тарту на собрании совета уполномоченных председатель «Отечества» (Isamaa) Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что партия продолжит прилагать усилия, чтобы все жители Эстонии на хорошем уровне владели эстонским языком.
Совет уполномоченных утвердил три основных направления деятельности по защите эстонского языка, пишет rus.err.ee.
Во-первых, «Отечество» инициирует переход на эстоноязычное образования в тех местных самоуправлениях, где эта партия представлена.
Во-вторых, чтобы сохранить и защитить эстонский язык, предлагается создать вместо нынешней Языковой инспекции Языковой департамент с расширенными полномочиями.
В-третьих, при заключении договоров с университетами на новый период будет уделяться больше внимания сохранению и развитию эстоноязычного образования.
Комментируя эти три пункта на своей странице в Facebook, новоиспеченный социал-демократ Раймонд Кальюлайд заявил, что представители партии «Отечество» - это старые пни, у которых нет ни единого месседжа для завтрашней Эстонии.
В свою очередь он предложил сделать во благо страны следующее:
«Вместо того, чтобы требовать от приезжих преподавателей изучения эстонского языка, нужно начать выделять на науку и развитие один процент от ВВП, как и было решено перед выборами в Рийгикогу.
Вместо создания Языкового департамента нужно инвестировать дополнительные средства в доступность и качество изучения эстонского языка – на это недавно указал и Государственный контроль.
Если будем проводить умную политику и избегать ненужного противостояния, то достигнем гораздо большего, чем с языковой политикой приказаний и запретов».