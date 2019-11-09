Кальюлайд: представители «Отечества» - старые пни, у которых нет ни одного месседжа для завтрашней Эстонии!

Совет уполномоченных утвердил три основных направления деятельности по защите эстонского языка, пишет rus.err.ee.

Во-первых, «Отечество» инициирует переход на эстоноязычное образования в тех местных самоуправлениях, где эта партия представлена.

Во-вторых, чтобы сохранить и защитить эстонский язык, предлагается создать вместо нынешней Языковой инспекции Языковой департамент с расширенными полномочиями.

В-третьих, при заключении договоров с университетами на новый период будет уделяться больше внимания сохранению и развитию эстоноязычного образования.

Комментируя эти три пункта на своей странице в Facebook, новоиспеченный социал-демократ Раймонд Кальюлайд заявил, что представители партии «Отечество» - это старые пни, у которых нет ни единого месседжа для завтрашней Эстонии.

В свою очередь он предложил сделать во благо страны следующее:

«Вместо того, чтобы требовать от приезжих преподавателей изучения эстонского языка, нужно начать выделять на науку и развитие один процент от ВВП, как и было решено перед выборами в Рийгикогу.

Вместо создания Языкового департамента нужно инвестировать дополнительные средства в доступность и качество изучения эстонского языка – на это недавно указал и Государственный контроль.