Полезно знать: именно эти десять вещей мгновенно замечают ваши гости

Как выяснилось из результатов опроса, проведенного International Network by VETA, первое впечатление имеет основополагающее значение. В опросе участвовали 2000 взрослых людей, которых спросили, что они первым делом замечают, придя в гости. Оказалось - чтобы составить впечатление, гостям в среднем понадобилось всего 38 секунд!

Первое, на что обращают внимание гости - чем пахнем у вас дома. Затем обращают внимание на температуру в помещениях и на чистоту пола, цитирует результаты опроса countryliving.com. Опрос также показал, что три десятых опрошенных не интересуются у гостей, какое впечатление на тех произвел их дом.

Многие участники опроса признались, что чувствуют необходимость в уборке перед приходом гостей. А целых 86% участников подтвердили, что всегда делают перед приходом гостей генеральную уборку.

А вот список из десяти позиций, на который надо обратить внимание, если хотите произвести хорошее впечатление на гостей: