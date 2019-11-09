Сб, 9.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Полезно знать: именно эти десять вещей мгновенно замечают ваши гости

Полезно знать: именно эти десять вещей мгновенно замечают ваши гости

ФОТО: Photo by Saviesa Home from Pexels

Бывает так, что желание показаться гостям идеальными хозяевами и представить свое жилище в лучшем свете оборачивается стрессом, пишет Postimees.

Как выяснилось из результатов опроса, проведенного International Network by VETA, первое впечатление имеет основополагающее значение. В опросе участвовали 2000 взрослых людей, которых спросили, что они первым делом замечают, придя в гости. Оказалось - чтобы составить впечатление, гостям в среднем понадобилось всего 38 секунд!

Первое, на что обращают внимание гости - чем пахнем у вас дома. Затем обращают внимание на температуру в помещениях и на чистоту пола, цитирует результаты опроса countryliving.com. Опрос также показал, что три десятых опрошенных не интересуются у гостей, какое впечатление на тех произвел их дом.  

Многие участники опроса признались, что чувствуют необходимость в уборке перед приходом гостей. А целых 86% участников подтвердили, что всегда делают перед приходом гостей генеральную уборку. 

А вот список из десяти позиций, на который надо обратить внимание, если хотите произвести хорошее впечатление на гостей:

  1. запах,
  2. температура,
  3. чистота полов,
  4. удобство мебели,
  5. немытая посуда,
  6. грязные окна,
  7. книги на полках,
  8. хорошо ли вы ухаживаете за мебелью,
  9. цвет стен,
  10. пыль. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ