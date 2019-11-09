Сб, 9.11.2019
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  • Конкурент для IKEA: японская торговая сеть Muji открыла свой первый магазин в Финляндии

Конкурент для IKEA: японская торговая сеть Muji открыла свой первый магазин в Финляндии

Магазин Muji.

ФОТО: Facebook/Muji

Японская торговая сеть Muji в пятницу открыла в Хельсинки свой первый магазин в Финляндии. Он является крупнейшим в Европе, представляющим продукцию компании. В Камппи открылись также первые в Европе ресторан и кафе сети Muji, пишет Yle.

Двери магазина открылись в 9.00. Перед магазином на площади Наринккатори утром растянулась длинная очередь. Muji, называемый также японской Ikea, занимает почти весь этаж в финском торговом центре Камппи.

У Muji уже есть своя клиентура в Финляндии, благодаря сетевому магазину компании.

В магазинах Muji продаются, в числе прочего, хозяйственные товары, продукты питания и модная одежда.

Компания Muji была основана в 1980 году. Сейчас у нее 900 магазинов по всему миру, а годовой оборот составляет 2,7 млрд евро.

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