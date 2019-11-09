Конкурент для IKEA: японская торговая сеть Muji открыла свой первый магазин в Финляндии

Двери магазина открылись в 9.00. Перед магазином на площади Наринккатори утром растянулась длинная очередь. Muji, называемый также японской Ikea, занимает почти весь этаж в финском торговом центре Камппи.

У Muji уже есть своя клиентура в Финляндии, благодаря сетевому магазину компании.

В магазинах Muji продаются, в числе прочего, хозяйственные товары, продукты питания и модная одежда.