Делать рождественские покупки в зарубежных интернет-магазинах следует уже сейчас
Компания Omniva сообщила, что тем, кто хочет заказать рождественские подарки в зарубежных интернет-магазинах, стоит начать заниматься этим не откладывая дело в долгий ящик, поскольку во всем мире в преддверии зимних праздников логистические центры находятся под большой нагрузкой, пишет портал Tarbija24.
Omniva сообщает, что целесообразно планировать покупку рождественских подарков уже в ноябре, когда в интернет-магазинах будут самые большие скидки за год.
В понедельник, 11 ноября, cостоится большая кампания эстонских интернет-магазинов, в ходе которой различные интернет-магазины сделают много привлекательных предложений в течение 24 часов. В тот же день в Китае гигант электронной коммерции AliExpress проводит крупнейшую распродажу года.
Black Friday, или "черная пятница", возникшая в США и на сегодня распространившаяся по всему миру, пройдет 29 ноября. В США "черная пятница" отмечает начало периода рождественских покупок. Выгодные предложения можно найти во всех крупных интернет-магазинах, включая Amazon, eBay, ASOS, Walmart и т.д.
Omniva рекомендует заказывать посылки из-за рубежа как можно раньше из-за беспрецедентной нагрузки логистических центров во всем мир, что обусловлено самым большим объемом посылок в истории.
11 ноября может стать последним днем заказа подарков в международных интернет-магазинах, чтобы обеспечить их надежное прибытие до Рождества.
Международные отправления, заказанные в "черную пятницу", еще могут быть доставлены до Рождества, но при заказе в интернет-магазине это уже чрезвычайно рискованно, говорит глава отдела по связям с прессой почтового предприятия Omniva Маттиас Кайв.