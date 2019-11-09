Делать рождественские покупки в зарубежных интернет-магазинах следует уже сейчас

Omniva сообщает, что целесообразно планировать покупку рождественских подарков уже в ноябре, когда в интернет-магазинах будут самые большие скидки за год.

В понедельник, 11 ноября, cостоится большая кампания эстонских интернет-магазинов, в ходе которой различные интернет-магазины сделают много привлекательных предложений в течение 24 часов. В тот же день в Китае гигант электронной коммерции AliExpress проводит крупнейшую распродажу года.

Black Friday, или "черная пятница", возникшая в США и на сегодня распространившаяся по всему миру, пройдет 29 ноября. В США "черная пятница" отмечает начало периода рождественских покупок. Выгодные предложения можно найти во всех крупных интернет-магазинах, включая Amazon, eBay, ASOS, Walmart и т.д.

Omniva рекомендует заказывать посылки из-за рубежа как можно раньше из-за беспрецедентной нагрузки логистических центров во всем мир, что обусловлено самым большим объемом посылок в истории.

11 ноября может стать последним днем заказа подарков в международных интернет-магазинах, чтобы обеспечить их надежное прибытие до Рождества.