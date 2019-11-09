Cеть Coop Konsum расширяется: смотрите, кто пришел на открытие нового магазина

«В этом поселке появляются новые жилые районы, сюда перебирается все больше людей, что также означает необходимость в магазине», - сказал пресс-секретарь Coop Мартин Мийдо.

Район Мярья после административной реформы стал частью Тарту, хотя и находится на расстоянии примерно пяти километров от центра города.

Торговая площадь нового магазина - более 700 квадратных метров. Работу в новом магазине получили более 10 человек. Хлебобулочные изделия здесь выпекаются на месте.