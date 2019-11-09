Сб, 9.11.2019
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  • Фигуристка Анна Щербакова продолжает побеждать на взрослых Гран-при

Фигуристка Анна Щербакова продолжает побеждать на взрослых Гран-при

Анна Щербакова.

ФОТО: STR/AFP

Российская фигуристка Анна Щербакова в китайском Чунцине заняла первое место в одиночных соревнованиях на четвертом в сезоне этапе Гран-при. По сумме двух программ 15-летняя спортсменка набрала 226,04 балла, сообщает NEWSru.

Второе место заняла японка Сатоко Мияхара (211,18), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (209,10), передает NEWSru.

На первом этапе Гран-при, который состоялся в США, Щербакова также заняла первое место. Сегодняшний результат позволил Анне квалифицироваться в финал серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой России, выиграла два этапа юниорского Гран-при и заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров.

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