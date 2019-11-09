Фигуристка Анна Щербакова продолжает побеждать на взрослых Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова в китайском Чунцине заняла первое место в одиночных соревнованиях на четвертом в сезоне этапе Гран-при. По сумме двух программ 15-летняя спортсменка набрала 226,04 балла, сообщает NEWSru.
Второе место заняла японка Сатоко Мияхара (211,18), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (209,10), передает NEWSru.
Anna Shcherbakova wins the Ladies event with two Quad Lutzes 🥇— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 9 ноября 2019 г.
🔗 https://t.co/nBktTR1fgT#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/JvBwMuaAUk
На первом этапе Гран-при, который состоялся в США, Щербакова также заняла первое место. Сегодняшний результат позволил Анне квалифицироваться в финал серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой России, выиграла два этапа юниорского Гран-при и заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров.