Белоруссия расширит территорию безвизового режима для туристов из Эстонии

Согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко от 7 августа, ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно с 10 ноября объединяются в одну безвизовую территорию "Брест-Гродно". В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский, передает rus.err.ee .

В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств, включая Эстонию. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").