Сб, 9.11.2019
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  • Белоруссия расширит территорию безвизового режима для туристов из Эстонии

Белоруссия расширит территорию безвизового режима для туристов из Эстонии

Национальная библиотека Беларуси.

ФОТО: Rymakov Vadim/ITAR-TASS/Scanpix

С 10 ноября в регион безвизового пребывания в Белоруссии в туристических целях добавятся пять новых районов.

Согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко от 7 августа, ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно с 10 ноября объединяются в одну безвизовую территорию "Брест-Гродно". В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский, передает rus.err.ee.

В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств, включая Эстонию. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").

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