Сб, 9.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Фото: посол Эстонии в Андорре вручила свои верительные грамоты

Посол Эстонии в Андорре Марийн Ратник передала верительные грамоты главе Андорры

ФОТО: Välisministeerium

Вчера посол Эстонии в Андорре Марийн Ратник передала одному из двух глав государства Андорра, епископу Жоану Энрику Вивес-и-Сисилье свои верительные грамоты.

В ходе дискуссии после церемонии вручения верительных грамот посол и глава государства подтвердили хорошие отношения между Эстонией и Андоррой, особенно растущее сотрудничество в области электронного правительства и экономических отношений. Посол также пригласила епископа посетить Эстонию.

«Мы видим большой потенциал сотрудничества в области электронного правительства между нашими странами. Эстония готова предоставить Андорре всестороннее консультирование. Я пригласила представителей Андорры в Эстонию для ознакомления с нашими решениями в области электронного правительства, включая электронную полицию и электронный суд», - сказала посол Ратник.

Заодно посол пригласила главу государства посетить Эстонию

ФОТО: МИД

Было также обсуждено успешное сотрудничество в международных организациях и возможные новые точки соприкосновения. Посол поблагодарила Андорру за поддержку в устремлениях Эстонии в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, посол и епископ поговорили о стремлениях Андорры к Европейскому союзу. «Эстония поддерживает Андорру в переговорах по соглашению об ассоциации с Европейским союзом», - подтвердила Ратник.

Резиденция посла Эстонии в Андорре располагается в Мадриде.

Посол Марийн Ратник родилась 29 февраля 1976 года в Тарту.

Она окончила Тартуский университет по специальности «экономика» и изучала международные отношения в Эстонской школе дипломатии и Университете Гумбольдта в Берлине.

Ратник работает в дипломатической службе Эстонии с 2000 года.  Посол говорит на эстонском, английском, немецком, русском, французском и испанском языках.

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