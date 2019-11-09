Фото: посол Эстонии в Андорре вручила свои верительные грамоты

В ходе дискуссии после церемонии вручения верительных грамот посол и глава государства подтвердили хорошие отношения между Эстонией и Андоррой, особенно растущее сотрудничество в области электронного правительства и экономических отношений. Посол также пригласила епископа посетить Эстонию.

«Мы видим большой потенциал сотрудничества в области электронного правительства между нашими странами. Эстония готова предоставить Андорре всестороннее консультирование. Я пригласила представителей Андорры в Эстонию для ознакомления с нашими решениями в области электронного правительства, включая электронную полицию и электронный суд», - сказала посол Ратник.

Было также обсуждено успешное сотрудничество в международных организациях и возможные новые точки соприкосновения. Посол поблагодарила Андорру за поддержку в устремлениях Эстонии в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, посол и епископ поговорили о стремлениях Андорры к Европейскому союзу. «Эстония поддерживает Андорру в переговорах по соглашению об ассоциации с Европейским союзом», - подтвердила Ратник.

Резиденция посла Эстонии в Андорре располагается в Мадриде.

Посол Марийн Ратник родилась 29 февраля 1976 года в Тарту.

Она окончила Тартуский университет по специальности «экономика» и изучала международные отношения в Эстонской школе дипломатии и Университете Гумбольдта в Берлине.

Ратник работает в дипломатической службе Эстонии с 2000 года. Посол говорит на эстонском, английском, немецком, русском, французском и испанском языках.

