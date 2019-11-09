Картина дня: яд на детской площадке, полномочия Языковой инспекции и смертельное ДТП в Нарве

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями субботы.
На детской площадке разлили ядовитую жидкость, двое детей попали в ЭМО
В пятницу вечером в парке Лембиту несколько детей после посещения карусели на детской площадке пожаловались родителям на зуд и пощипывание кожи. Позднее выяснилось, что кто-то облил детский аттракцион опасным веществом. Читать далее...
Тийна Локк: истории о домогательствах напоминают времена сталинизма: одно обвинение – и ты враг народа
Кто не хотел бы заглянуть в будущее? Поскольку предвидеть не может никто, вместо этого мы жадно глотаем суррогаты: что предскажет оракул, что скажет гороскоп… Ключевая фигура в мире эстонского кино Тийна Локк знает намного лучшую возможность вскрыть логику жизни. Читать далее...
«Все жители Эстонии должны на хорошем уровне владеть эстонским»: полномочия Языковой инспекции хотят расширить
Сегодня в Тарту на собрании совета уполномоченных председатель "Отечества" (Isamaa) Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что партия продолжит прилагать усилия, чтобы все жители Эстонии на хорошем уровне владели эстонским языком. Читать далее...
Тяжелое ДТП в Нарве привело к гибели пешехода
Сегодня, 9 ноября, около 16:30 на улице Креэнхольми в Нарве произошло тяжелое ДТП: пожилая женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под машину. Читать далее...
Как эстонского студента записали в советские шпионы и заподозрили в сносе Берлинской стены
Когда Ивар Каазик, ныне известный ювелир и художник, а тридцать лет назад - молодой студент, через несколько дней после участия в Балтийской цепи уложил в чемодан свои вещи и поехал поездом через Ленинград и Белоруссию в Германию, он не знал, что стена в Восточном Берлине уже через несколько месяцев упадет. И уж тем более, он не мог предположить, что его как гражданина Советского Союза заподозрят в организации сноса стены. Читать далее...
Юрген Лиги: конечно, они снова лгут
По словам вице-председателя Партии реформ Юргена Лиги, для отставки не обязательно чувствовать себя в чем-то виновным, достаточно лишь осознания того, что ты являешься обузой для других. Читать далее...
Ханно Певкур просит канцлера юстиции дать оценку упрекам Марта Хельме в адрес прокуратуры
Член правления Партии реформ Ханно Певкур обратился к канцлеру юстиции Юлле Мадизе, чтобы получить оценку выдвинутому Мартом Хельме обвинению, что прокуратура возбуждает и прекращает уголовные дела по политическим мотивам. Читать далее...
Мартин Хельме: мы не переругались
По словам министра финансов Мартина Хельме (EKRE) в правительстве нет никаких ссор, а противостояние возникло между «избранными и уполномоченными политиками и безответственными чиновниками». Читать далее...
Сборная Эстонии одолела Литву и сразится за бронзу домашнего Балтийского кубка
Сборная Эстонии во втором матче Балтийского кубка одержала победу над Литвой 3:2. Читать далее...
Йыхвиский стиль правления: рабочие места с хорошей зарплатой - своим
Что объединяет административного руководителя Йыхвиской спортшколы, администратора спортзала того же учреждения, директора русской основной школы, директора Йыхвиского попечительского центра и проектного руководителя социального дома по социальной работе? Все они входят в находящуюся у власти в Йыхви коалицию и их зарплаты выше, чем общий уровень зарплат в волостных учреждениях. Читать далее...
Большой обзор: неспокойный первый год работы торгового центра Т1
Несколько дней назад появилось сообщение о том, что убытки Т1 за девять месяцев составили 3 млн евро. Postimees предлагает посмотреть, как проходил первый год Т1 и какие важные вехи были в нем. Читать далее...
Видео: на шоссе Таллинн-Тарту нетрезвый водитель совершил ДТП
В пятницу, 8 ноября, в 20.09 на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП. Скорая помощь доставила молодую девушку в больницу. Читать далее...
Белоруссия расширит территорию безвизового режима
С 10 ноября в регион безвизового пребывания в Белоруссии в туристических целях добавятся пять новых районов. Читать далее...
Петербургский преподаватель пытался утопить в реке отрубленные женские руки и пистолет
В Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были обнаружены две отрезанные женские руки и травматический пистолет. Читать далее...
Позже стало известно, что доцент СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов убил и расчленил свою спутницу жизни - 24-летнюю Анастасию Ещенко. После избавления от ее трупа одержимый Наполеоном мужчина планировал эффектный суицид перед туристами. Читать далее...
«Селфи, которое перевернуло жизнь». Как случайное фото раскрыло похищение ребенка
3 мая 1997 года женщина в форме медсестры вышла из больницы в Кейптауне. В ее руках была трехдневная девочка, мать которой в тот момент спала в больничной койке. О том, как этот инцидент случайно всплыл 17 лет спустя, читайте здесь.
Фильм о геях вызвал протесты в Грузии
Почти три десятка человек были задержаны в Тбилиси и Батуми на акциях протеста против показа французско-шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали». Читать далее...
Нептун, синий нос и красный нос: как крестят на экваторе, в Арктике и Антарктиде
Морское крещение (оно же праздник Нептуна) – старинный обычай, в то же время это и сегодня одна из самых знаменитых морских церемоний, которую проводят при первом пересечении экватора. Читать далее...