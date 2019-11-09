Картина дня: яд на детской площадке, полномочия Языковой инспекции и смертельное ДТП в Нарве

На детской площадке разлили ядовитую жидкость, двое детей попали в ЭМО

В пятницу вечером в парке Лембиту несколько детей после посещения карусели на детской площадке пожаловались родителям на зуд и пощипывание кожи. Позднее выяснилось, что кто-то облил детский аттракцион опасным веществом. Читать далее...

Тийна Локк: истории о домогательствах напоминают времена сталинизма: одно обвинение – и ты враг народа

Кто не хотел бы заглянуть в будущее? Поскольку предвидеть не может никто, вместо этого мы жадно глотаем суррогаты: что предскажет оракул, что скажет гороскоп… Ключевая фигура в мире эстонского кино Тийна Локк знает намного лучшую возможность вскрыть логику жизни. Читать далее...

«Все жители Эстонии должны на хорошем уровне владеть эстонским»: полномочия Языковой инспекции хотят расширить

Сегодня в Тарту на собрании совета уполномоченных председатель "Отечества" (​Isamaa) Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что партия продолжит прилагать усилия, чтобы все жители Эстонии на хорошем уровне владели эстонским языком. Читать далее...

Тяжелое ДТП в Нарве привело к гибели пешехода

Сегодня, 9 ноября, около 16:30 на улице Креэнхольми в Нарве произошло тяжелое ДТП: пожилая женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под машину. Читать далее...

Как эстонского студента записали в советские шпионы и заподозрили в сносе Берлинской стены

Когда Ивар Каазик, ныне известный ювелир и художник, а тридцать лет назад - молодой студент, через несколько дней после участия в Балтийской цепи уложил в чемодан свои вещи и поехал поездом через Ленинград и Белоруссию в Германию, он не знал, что стена в Восточном Берлине уже через несколько месяцев упадет. И уж тем более, он не мог предположить, что его как гражданина Советского Союза заподозрят в организации сноса стены. Читать далее...

Юрген Лиги: конечно, они снова лгут

По словам вице-председателя Партии реформ Юргена Лиги, для отставки не обязательно чувствовать себя в чем-то виновным, достаточно лишь осознания того, что ты являешься обузой для других. Читать далее...

Ханно Певкур просит канцлера юстиции дать оценку упрекам Марта Хельме в адрес прокуратуры

Член правления Партии реформ Ханно Певкур обратился к канцлеру юстиции Юлле Мадизе, чтобы получить оценку выдвинутому Мартом Хельме обвинению, что прокуратура возбуждает и прекращает уголовные дела по политическим мотивам. Читать далее...

Мартин Хельме: мы не переругались

По словам министра финансов Мартина Хельме (EKRE) в правительстве нет никаких ссор, а противостояние возникло между «избранными и уполномоченными политиками и безответственными чиновниками». Читать далее...

Сборная Эстонии одолела Литву и сразится за бронзу домашнего Балтийского кубка

Сборная Эстонии во втором матче Балтийского кубка одержала победу над Литвой 3:2. Читать далее...

Йыхвиский стиль правления: рабочие места с хорошей зарплатой - своим