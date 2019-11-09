Картина дня: ядовитое вещество на детской площадке, хорошие зарплаты для своих и полномочия Языковой инспекции

На детской площадке разлили ядовитую жидкость, двое детей попали в ЭМО

В пятницу вечером в парке Лембиту несколько детей после посещения карусели на детской площадке пожаловались родителям на зуд и пощипывание кожи. Позднее выяснилось, что кто-то облил детский аттракцион опасным веществом. Читать далее...

Тийна Локк: истории о домогательствах напоминают времена сталинизма: одно обвинение – и ты враг народа

Кто не хотел бы заглянуть в будущее? Поскольку предвидеть не может никто, вместо этого мы жадно глотаем суррогаты: что предскажет оракул, что скажет гороскоп… Ключевая фигура в мире эстонского кино Тийна Локк знает намного лучшую возможность вскрыть логику жизни. Читать далее...

«Все жители Эстонии должны на хорошем уровне владеть эстонским»: полномочия Языковой инспекции хотят расширить

Сегодня в Тарту на собрании совета уполномоченных председатель "Отечества" (​Isamaa) Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что партия продолжит прилагать усилия, чтобы все жители Эстонии на хорошем уровне владели эстонским языком. Читать далее...

Как эстонского студента записали в советские шпионы и заподозрили в сносе Берлинской стены

Когда Ивар Каазик, ныне известный ювелир и художник, а тридцать лет назад - молодой студент, через несколько дней после участия в Балтийской цепи уложил в чемодан свои вещи и поехал поездом через Ленинград и Белоруссию в Германию, он не знал, что стена в Восточном Берлине уже через несколько месяцев упадет. И уж тем более, он не мог предположить, что его как гражданина Советского Союза заподозрят в организации сноса стены. Читать далее...

Юрген Лиги: конечно, они снова лгут

По словам вице-председателя Партии реформ Юргена Лиги, для отставки не обязательно чувствовать себя в чем-то виновным, достаточно лишь осознания того, что ты являешься обузой для других. Читать далее...

Йыхвиский стиль правления: рабочие места с хорошей зарплатой - своим

Что объединяет административного руководителя Йыхвиской спортшколы, администратора спортзала того же учреждения, директора русской основной школы, директора Йыхвиского попечительского центра и проектного руководителя социального дома по социальной работе? Все они входят в находящуюся у власти в Йыхви коалицию и их зарплаты выше, чем общий уровень зарплат в волостных учреждениях. Читать далее...

Большой обзор: неспокойный первый год работы торгового центра Т1

Несколько дней назад появилось сообщение о том, что убытки Т1 за девять месяцев составили 3 млн евро. Postimees предлагает посмотреть, как проходил первый год Т1 и какие важные вехи были в нем. Читать далее...

Видео: на шоссе Таллинн-Тарту нетрезвый водитель совершил ДТП

В пятницу, 8 ноября, в 20.09 на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП. Скорая помощь доставила молодую девушку в больницу. Читать далее...

Петербургский преподаватель пытался утопить в реке отрубленные женские руки и пистолет

В Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были обнаружены две отрезанные женские руки и травматический пистолет. Читать далее...

«Селфи, которое перевернуло жизнь». Как случайное фото раскрыло похищение ребенка