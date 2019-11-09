Сб, 9.11.2019
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В Испании подтвержден первый случай заражения лихорадкой денге половым путем

A dengue fever patient is treated at "Hospital Escuela Universitario" in Tegucigalpa on January 29, 2016. The mosquitoes which carry dengue usually proliferate in times of heavy rain with the illness affecting between 50 and 100 million people in the tropics and subtropics each year, resulting in fever, muscle and joint ache. The disease, which is caused by four strains of virus that are spread by the mosquito Aedes aegypti and for which there is no vaccine, can be fatal, developing into hemorrhagic fever which can lead to shock and internal bleeding. Health authorities have issued a national alert against the Aedes aegypti mosquito, vector of the Dengue, Zika and Chukungu

ФОТО: ORLANDO SIERRA/AFP

Испанские врачи сообщили о первом в стране и Европе доказанном случае заражения лихорадкой денге половым путем, сообщает издание Pais.

Заболевший в сентябре пациент не покидал пределы Мадрида в течение инкубационного периода. При этом его сексуальный партнер посетил Кубу и Доминиканскую республику, которые считаются зоной повышенного риска в плане заражения данной болезнью. 

Обнаруженный штамм идентичен распространяющимся сейчас в этих местах. Переносчиками вируса являются "тигровые комары". До сих пор ученым был известен только один случай заражения посредством сексуального контакта, который произошел в Южной Корее.

Лихорадка денге наиболее опасна при повторном заражении. Иммунитет вырабатывается лишь к одному из четырех типов вируса, а новое заболевание протекает намного тяжелее и чаще вызывает летальный исход. 

В основном от болезни страдают дети, а также пожилые люди, но смертельные случаи характерны для пациентов в возрасте от 20 до 40 лет. Медики пока не нашли эффективного средства лечения и профилактики.

Симптомами лихорадки денге являются высокая температура и сильная головная боль. Возможны внутренние кровотечения.

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