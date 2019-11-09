Ханно Певкур просит канцлера юстиции дать оценку упрекам Марта Хельме в адрес прокуратуры

В отправленном сегодня канцлеру юстиции Юлле Мадизе письме Ханно Певкур напомнил содержание вчерашнего заявления министра внутренних дел Марта Хельме о том, что прокуратура «в одних случаях прекращает и в других случаях возбуждает уголовные дела по очевидным политическим мотивам».

«Это явное обвинение, которое ставит под сомнение независимость прокуратуры и следственных органов. Кроме того, это ставит под сомнение функционирование конституционного строя Эстонии», - считает Певкур, который добавил, это вчерашнее заявление является не единственным обвинением в адрес правоохранительных органов. «Правоохранительные учреждения подвергались нападкам, например, со стороны министра финансов Мартина Хельме», - отметил реформист.

«Известно, что министр юстиции может осуществлять служебный надзор за прокуратурой, но ни у одного правительственного учреждения Эстонии нет права осуществлять надзор за сферами управления, - заявил Певкур. - Поскольку обвинение в политическом заказе прозвучало из уст членов правительства, я не вижу возможности, чтобы темой занимались следственные органы, прокуратура или осуществляющие надзор за их деятельностью министерства».

Исходя из этого, Певкур просит канцлера юстиции дать оценку серьезности обвинения министра Хельме и при необходимости озвучить какие-то рекомендации. «Если полномочия министра юстиции позволяют предпринять необходимые шаги для обеспечения независимости следственных органов и прокуратуры, прошу при первой же возможности прибегнуть к ним», - добавил он.

«Если полномочия канцлера юстиции слишком узки, чтобы опровергнуть обвинения министра внутренних дел, прошу подсказать, как разрешить выдвинутое на правительственном уровне обвинение в нарушении конституционного строя Эстонии и кто должен нести ответственность за слова министра внутренних дел», - поинтересовался Певкур. Как один из вариантов он предложил создать специальную комиссию в Рийгикогу.