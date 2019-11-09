Мужчина съел 41 яйцо и умер

CNN-News18 передает, что в индийском городе Джаунпур произошел странный инцидент: 42-летний Субхаш Ядав поспорил с другом, что съест 50 яиц, но проиграл. В случае победы он должен был получить 2000 рупий (более 25 евро).

После 41 яйца Субхаш Ядав неожиданно потерял сознание. Его отвезли в ближайшую больницу, а оттуда в Институт медицинских наук имени Санджая Ганди.