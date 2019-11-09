Одержимый Наполеоном историк СПбГУ планировал эффектный суицид перед туристами после расчленения подруги

По задумке Соколова, объяснить его поступок должно было письмо. Дома он планировал оставить завещание. Издание пишет, что Ещенко предположительно была застрелена из мелкокалиберного обреза еще 7 ноября в квартире Соколова на Мойке, 82: пара жила вместе. Мотивом убийства могли стать неприязненные отношения девушки с дочерьми историка.

Издание пишет, что уже после расправы над возлюбленной Соколов принимал в пятницу гостей, спрятав тело. В субботу мужчина решил избавиться от трупа и купил пилу, чтобы расчленить его. В процессе он испытывал приступы дурноты и выпивал. По данным 47news, в ночь на 9 ноября он выбросил в Мойку сумку с ногами девушки, а утром из реки выловили самого Соколова с отпиленными руками его жертвы в рюкзаке.

По одним данным, он пытался утопить и их, но не преуспел. По другим данным, преподаватель был уже сильно пьян и свалился в воду. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Педагог жил через дорогу от набережной.

Студенты СПбГУ рассказали РБК, что Соколов «всегда был несколько импульсивным», но «никаких настораживавших инцидентов не было», и выразили надежду, что информация о его причастности к убийству - вброс. Другое мнение приводит РИА ФАН. «Он сумасшедший, считал себя реинкарнацией Наполеона. Он реально был самодуром. На первой паре находил жертву и наряжал ее в доспехи. Его все считали больным человеком», - рассказала агентству выпускница исторического факультета.

О любви Соколова к «дебильной реконструкции с переодеванием» рассказал и историк Евгений Понасенков, у которого был конфликт с преподавателем из-за обвинений последнего в плагиате. «Он говорил, что он сир, Наполеон, понимаете. Он сумасшедший. Он называл ее [убитую] Жозефиной - он их всех называет так», - сказал Понасенков «360». Он отметил, что предупреждал руководство СПбГУ о «ненормальности» Соколова и неоднократно просил его уволить, однако никто не прислушался к его доводам.

В 2018 году одна из студенток, с которой у Соколова тоже были близкие отношения, написала на него заявление, обвинив в жестоком избиении. Девушка говорила, что историк привязал ее к стулу и грозил изуродовать лицо горящим утюгом, а при попытке к бегству пытался задушить кожаным шнуром.

«Все знали, что он живет с Анастасией. Весь университет знал, что он ее совратил, что они сожительствуют. Я сказал, что с ней будет как минимум то же самое, что с той девочкой, которую он избил на съемной квартире связанную. Я просил ректора и декана - увольте его, чтобы они не общались с этой девочкой - они меня не послушали», - сказал Понасенков.