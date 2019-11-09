Экс-ученик Госгимназии Кохтла-Ярве: учителя обзывались, менторы по языку не помогали

Для некоторых русскоязычных учеников, ушедших из новой государственной гимназии в Кохтла-Ярве, камнем преткновения стали не строгие правила, а уровень владения эстонским языком и отсутствие поддержки со стороны персонала учебного заведения, пишет Rus.ERR.
«Учителя просто говорили, что это не наша проблема то, что вы не понимаете, учите эстонский язык. Это было как с учителем по истории, так и по биологии, - говорит бывший ученик 12 класса Госгимназии Кохтла-Ярве Юрий (имя изменено - прим. ред.). - В 10-м классе есть учитель по математике, и он, как мне сказали, обзывает учеников, говорит: вы глупые, зачем вы пришли сюда, вы вообще не должны здесь учиться».
Директор гимназии Хендрик Агур рассказывает: чтобы решить проблемы с эстонским языком в гимназии, были предусмотрены специальные уроки, но только для десятиклассников, потому что остальные уже хотя бы год, но учились по системе 60 на 40.
Отношения с менторами у гимназистов тоже не сложились, по крайней мере, не у всех, основные претензии к ним: встречались мало, и толку не было.
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