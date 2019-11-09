Экс-ученик Госгимназии Кохтла-Ярве: учителя обзывались, менторы по языку не помогали

«Учителя просто говорили, что это не наша проблема то, что вы не понимаете, учите эстонский язык. Это было как с учителем по истории, так и по биологии, - говорит бывший ученик 12 класса Госгимназии Кохтла-Ярве Юрий (имя изменено - прим. ред.). - В 10-м классе есть учитель по математике, и он, как мне сказали, обзывает учеников, говорит: вы глупые, зачем вы пришли сюда, вы вообще не должны здесь учиться».