Нептун, синий нос и красный нос: как крестят на экваторе, в Арктике и Антарктиде

Морское крещение (оно же праздник Нептуна) – старинный обычай, в то же время это и сегодня одна из самых знаменитых морских церемоний, которую проводят при первом пересечении экватора.
На судно, достигшее экватора, приходит морской бог Нептун со свитой и спрашивает у капитана, что это за корабль, с какой целью он вошел в его владения и есть ли на борту люди, которые ранее не пересекали экватор. Обычно Нептуна играет опытный моряк, у которого в качестве символа власти есть трезубец, а на голове – корона. Обязателен длинноволосый парик и борода, где в качестве украшения могут быть водоросли и ракушки. В свиту могут входить его жена Амфитрида и другие важные лица – брадобрей, врач, звездочет, а также всякие черти и русалки. Иногда разыгрывается суд, разумеется, новички оказываются в чем-то виновны и не заслуживают предстать перед морским богом прежде, чем врач не осмотрит их или брадобрей не побреет их челюсть большим деревянным ножом – в качестве пены обычно берется какая-нибудь вонючая дрянь и т.д. Несчастные вынуждены ползти и преодолевать препятствия, а выбрасывание в бассейн с морской водой в конце становится своего рода избавлением.
Некоторые Нептуны ставят на теле большую печать, что ты удачно прошел морское крещение, и дают капитану большой деревянный ключ, чтобы он смог открыть экватор. Такова общая схема, которая может несколько варьироваться каждый раз и на каждом корабле. Главное, чтобы было весело. Откуда взялась такая традиция, сейчас никто не сможет сказать, но предположительно в ней слились несколько различных обычаев. Далекие плавания через океан начались, как известно, в середине XVI века. Известно, что французский орден Морских рыцарей в 1529 году проводил для новичков специальные церемонии посвящения. На французских кораблях XVII века по обычаю роль Нептуна играл второй помощник, который крестил новичков сильным ударом деревянного меча, а затем с помощью ведра морской воды.
Более подробные описания появления Нептуна на кораблях восходят к XVIII веку (Aubins Dictionnaire Nautique, 1702). В книге Вудса Роджерса («Путешествие вокруг света, 1712) описана церемония пересечения Тропика Рака, которая довольно похожа на пересечение экватора в наши дни. Довольно наглядных гравюр, изображающих морское крещение, стало больше появляться в XIX веке.
Часть обычаев можно рассматривать как обряд инициации, который просто необходимо пройти, если хочешь стать настоящим морским волком. Но в эпоху парусников некоторые испытания на мужественность были по-настоящему опасны для жизни. Самым печально известным из них было, пожалуй, протягивание под килем, которое изначально служило наказанием за бунт против капитана, но иногда использовалось и в отношении молодых людей, впервые пересекающих экватор. Человека привязывали к опущенному под киль линю, концы которого пропускались через блоки нижней реи грот-мачты. Тяня за один конец линя и отпуская другой, моряка до трех раз протягивали под килем. На флоте и в наше время бывают случаи притеснений и издевательств. Поскольку бывали и несчастные случаи, в некоторых странах разработаны правила, которые должны это ограничить. С другой стороны, ветераны флота гордятся своими особенными дипломами. Помимо пересечения экватора, придумано множество других мест (даже на озерах), где проходящие церемонию вдобавок к свидетельству получают громкое звание, одно другого круче. Но и у пересечения экватора есть несколько категорий, самой ценной из которых считается пересечение по нулевому меридиану.
Но меняется время и меняются обычаи. С середины прошлого века участились путешествия на корабле в Арктику и Антарктиду. Здесь тоже есть важные невидимые линии, пересечение которых можно отметить крещением новичков. Это делается при пересечении полярного круга и южного полярного круга. Для полярной церемонии характерно использование льда. Приходится окунуться в бассейн, куда заранее навалено множество кусков льда, или же тебе просто кладут лед за шиворот. На больших военных кораблях бывало и так, что бедные замерзающие военные моряки ждали своей очереди, чтобы быстренько пробежать под холодным душем на палубе. После этого каждому выдается свидетельство о крещении, и он именуется синим носом. Часто по такому случаю человеку красят нос в синий цвет. В связи с Антарктидой свидетельство подтверждает, что вас рады приветствовать в царстве пингвинов, и человек именуется красным носом. Выданные здесь дипломы высоко ценятся, поскольку по сравнению с остальными их просто меньше, чем документов о пересечении экватора или похождении Суэцкого или Панамского канала. Есть и медали, соответственно, с изображением белого медведя или пингвина.
Обычай, изначально появившийся во флоте, все больше распространялся на круизных судах и теперь является частью туристической увеселительной программы. При желании туристы могут пройти крещение. Но их ждет гораздо более мягкое обращение, стакан алкоголя и фотографирование с Нептуном. Члены команды так легко не отделываются, для них всегда предусмотрено больше возни, как минимум их вымазывают в чем-то неприятном, пачкающем и липком. Фантазия здесь может быть безграничной. Но для туристов это опять-таки веселое зрелище.
Свидетельства о пересечении экватора выдавали и некоторые авиакомпании, и особенно странно, когда на них был изображен морской бог. Такие документы можно найти в музеях авиации. Но есть и другие примеры. У некоторых есть диплом Сварога (славянского бога земли и неба), полученный при пересечении экватора на самолете, хотя небесная церемония в связи с условиями безопасности полета была чрезвычайно проста – стюардесса просто брызгала из прохода водой.
В случае яхт может быть проблемой, что, если большинство являются новичками, некому проводить церемонию. Эстонские путешественники оказались здесь довольно находчивы и, приспособив то и се, прекрасно справились.
Та же проблема была у главы российской антарктической экспедиции Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена в октябре 1819 года. На «Востоке» он был единственным, кто ранее пересекал экватор, когда участвовал в кругосветном путешествии Адама Иоганна фон Крузенштерна. Крещение офицеров и ученых происходило морской водой, поскольку их надо было ознакомить с водой южного полушария. Предлагали пунш и давали залп из корабельных пушек в честь Александра I. Сам Беллинсгаузен церемонию не ценил и считал ее малозначимой, в то же время признавая, что это хорошее развлечение для команды.
Нептуну нравятся те, кто чтят море и ценят вклад бывалых моряков. Таким образом, он не должен быть слишком суров к стремящемуся в Антарктиду моторному паруснику «Адмирал Беллинсгаузен» и его команде, которые в ближайшее время должны достичь экватора.