Нептун, синий нос и красный нос: как крестят на экваторе, в Арктике и Антарктиде

Но меняется время и меняются обычаи. С середины прошлого века участились путешествия на корабле в Арктику и Антарктиду. Здесь тоже есть важные невидимые линии, пересечение которых можно отметить крещением новичков. Это делается при пересечении полярного круга и южного полярного круга. Для полярной церемонии характерно использование льда. Приходится окунуться в бассейн, куда заранее навалено множество кусков льда, или же тебе просто кладут лед за шиворот. На больших военных кораблях бывало и так, что бедные замерзающие военные моряки ждали своей очереди, чтобы быстренько пробежать под холодным душем на палубе. После этого каждому выдается свидетельство о крещении, и он именуется синим носом. Часто по такому случаю человеку красят нос в синий цвет. В связи с Антарктидой свидетельство подтверждает, что вас рады приветствовать в царстве пингвинов, и человек именуется красным носом. Выданные здесь дипломы высоко ценятся, поскольку по сравнению с остальными их просто меньше, чем документов о пересечении экватора или похождении Суэцкого или Панамского канала. Есть и медали, соответственно, с изображением белого медведя или пингвина.

Свидетельство о пересечении экватора, выданное известному полярному исследователю Рейну Мяннику 27.10.1986 на морном судне "Байкал". Свидетельства, полученные на судах, направляющихся в Антарктиду, отличаются по штемпелю. Здесь видно, что это уже четвертое плавание корабля и речь идет о 32-й советской антарктической экспедиции. ФОТО: Erakogu

Обычай, изначально появившийся во флоте, все больше распространялся на круизных судах и теперь является частью туристической увеселительной программы. При желании туристы могут пройти крещение. Но их ждет гораздо более мягкое обращение, стакан алкоголя и фотографирование с Нептуном. Члены команды так легко не отделываются, для них всегда предусмотрено больше возни, как минимум их вымазывают в чем-то неприятном, пачкающем и липком. Фантазия здесь может быть безграничной. Но для туристов это опять-таки веселое зрелище.

Это свидетельство о крещении выдано судовому врачу Рейну Вахисалу, который пересек экватор на исследовательском судне Эстонского морского института "Livonia" 14.11.1995. Иногда Нептун дает крещенному новое имя, здесь Рейн стал Волансом. Судно было сдано в аренду канадской фирме, организующей полярный туризм, и направлялось в Южную Америку, чтобы оттуда взять туристов в Антарктиду. В январе 1996 года "Livonia" стало первым ходящим под эстонским флагом судном, побывавшим в Антарктиде. Но диплом является редкостью и в том плане, что на нем одновременно изображены и башни Старого Таллинна, и пингвины. ФОТО: Eesti Meremuuseum

Свидетельства о пересечении экватора выдавали и некоторые авиакомпании, и особенно странно, когда на них был изображен морской бог. Такие документы можно найти в музеях авиации. Но есть и другие примеры. У некоторых есть диплом Сварога (славянского бога земли и неба), полученный при пересечении экватора на самолете, хотя небесная церемония в связи с условиями безопасности полета была чрезвычайно проста – стюардесса просто брызгала из прохода водой.

В случае яхт может быть проблемой, что, если большинство являются новичками, некому проводить церемонию. Эстонские путешественники оказались здесь довольно находчивы и, приспособив то и се, прекрасно справились.

Та же проблема была у главы российской антарктической экспедиции Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена в октябре 1819 года. На «Востоке» он был единственным, кто ранее пересекал экватор, когда участвовал в кругосветном путешествии Адама Иоганна фон Крузенштерна. Крещение офицеров и ученых происходило морской водой, поскольку их надо было ознакомить с водой южного полушария. Предлагали пунш и давали залп из корабельных пушек в честь Александра I. Сам Беллинсгаузен церемонию не ценил и считал ее малозначимой, в то же время признавая, что это хорошее развлечение для команды.