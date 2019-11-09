Сборная Эстонии одолела Литву и сразится за бронзу домашнего Балтийского кубка

Счет на второй минуте встречи открыл выступающий за итальянский "ВальпИгл" Александр Петров. Вторую шайбу наши хоккеисты также провели в первом периоде и ее авторами стали самые звездные игроки сборной Сийм Лиивик (гол) и Роберт Рооба (ассистент).

Во втором периоде сборная Эстонии много атаковала, бросала, но броски были исключительно бесхитростные - издали и без помех вратарю сборной Литвы Артуру Павлюкову ("Каунас Хоккей"), однажды, правда, литовцев спасла штанга. В середине третьего периода Литва отыгралась - игроки сборной стояли и наблюдали, как Марк Калейниковас ("Лиепая"), а затем и Эмилиюс Кракасукас представляющий клуб второго швейцарского дивизиона "Клотен" делают счет 2:2.

Но все же без победы наши хоккеисты не остались - победную шайбу забросил Роберт Рооба.