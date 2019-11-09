Сб, 9.11.2019
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Сборная Эстонии одолела Литву и сразится за бронзу домашнего Балтийского кубка

Robert Rooba eilsel Eesti rahvusmeeskonna treeningul

ФОТО: Tairo Lutter

Сборная Эстонии во втором матче Балтийского кубка одержала победу над Литвой 3:2.

Счет на второй минуте встречи открыл выступающий за итальянский "ВальпИгл" Александр Петров. Вторую шайбу наши хоккеисты также провели в первом периоде и ее авторами стали самые звездные игроки сборной Сийм Лиивик (гол) и Роберт Рооба (ассистент).

Во втором периоде сборная Эстонии много атаковала, бросала, но броски были исключительно бесхитростные - издали и без помех вратарю сборной Литвы Артуру Павлюкову ("Каунас Хоккей"), однажды, правда, литовцев спасла штанга. В середине третьего периода Литва отыгралась - игроки сборной  стояли и наблюдали, как Марк Калейниковас ("Лиепая"), а затем и Эмилиюс Кракасукас представляющий клуб второго швейцарского дивизиона "Клотен" делают счет 2:2.

Но все же без победы наши хоккеисты не остались - победную шайбу забросил Роберт Рооба.

Завтра сборная Эстонии сыграет за третье место Балтийского турнира против команды Румынии. Первое место оспорят Украина и сборная клубов Латвии.

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