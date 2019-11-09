Спасатели рассказали о двух ошибках, которые едва не стоили жительнице Эстонии жизни

По словам человека, позвонившего по номеру 112, дым шел из квартиры соседки, которая оставила на газовой плите еду, а сама пошла спать в другую комнату. В результате такого безответственного поведения загорелась стоявшая рядом с газовой плитой кухонная мебель.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, пожар был уже потушен, а находившуюся в задымленной квартире женщину вывели на улицу, чтобы она подышала свежим воздухом. Спасатели осмотрели квартиру и проветрили помещения. Владелицу квартиры, в которой произошел пожар, доставили в больницу на медосмотр.

Спасатели назвали две огнеопасные ошибки, которые имели место в горевшей квартире - отсутствие дымового датчика, а также то, что извлеченный из печи пепел был сложен в пластиковую коробку.

Спасатели напоминают о важности установки дымового датчика в квартире, поскольку он позволит максимально быстро выявить пожар и тем самым спасти человеческие жизни. На этот раз хозяйке горевшей квартиры повезло, поскольку соседи оперативно отреагировали на появившийся в доме дым.