Сб, 9.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Спасатели рассказали о двух ошибках, которые едва не стоили жительнице Эстонии жизни

Спасатели рассказали о двух ошибках, которые едва не стоили жительнице Эстонии жизни
Запомните раз и навсегда!

Содержимое машины спасателей. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня, 9 ноября, в 19:25 центр тревоги получил сообщение, что по трехэтажному жилому дому, расположенному на улице Калеви в Тарту, распространяется дым.

По словам человека, позвонившего по номеру 112, дым шел из квартиры соседки, которая оставила на газовой плите еду, а сама пошла спать в другую комнату. В результате такого безответственного поведения загорелась стоявшая рядом с газовой плитой кухонная мебель.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, пожар был уже потушен, а находившуюся в задымленной квартире женщину вывели на улицу, чтобы она подышала свежим воздухом. Спасатели осмотрели квартиру и проветрили помещения. Владелицу квартиры, в которой произошел пожар, доставили в больницу на медосмотр.

Спасатели назвали две огнеопасные ошибки, которые имели место в горевшей квартире - отсутствие дымового датчика, а также то, что извлеченный из печи пепел был сложен в пластиковую коробку.

Спасатели напоминают о важности установки дымового датчика в квартире, поскольку он позволит максимально быстро выявить пожар и тем самым спасти человеческие жизни. На этот раз хозяйке горевшей квартиры повезло, поскольку соседи оперативно отреагировали на появившийся в доме дым.

Кроме того, при чистке печи нельзя использовать легковоспламеняющиеся предметы. Спасатели рекомендуют брать пластиковую посуду и выносить пепел из помещения для охлаждения.

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