Вс, 10.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Сотрудники полиции задержали более 40 пьяных водителей

Сотрудники полиции задержали более 40 пьяных водителей

Проверка водителей на трезвость.

ФОТО: Pilt videost

Департамента полиции и погранохраны сообщил, что за минувшие сутки на дорогах Эстонии был задержан 41 нетрезвый водитель.

У всех задержанных были выявлены признаки употребления алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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