Неизвестный на пешеходном переходе сбил человека и уехал

ДТП произошло на регулируемом светофором перекрестке улиц Пикк и Ринги, где 29-летнего мужчину сбил неизвестный автомобиль. Скорая помощь доставила пешехода в Пярнускую больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Еще одно ДТП в Пярну произошло в тот же день вечером в 20.12 на перекрестке улиц Вооримехе и Яани: 52-летняя женщина на Renault Captur ехала по улице Яани, проигнорировала требование уступить дорогу и на перекрестке врезалась в Volkswagen Golf, за рулем которого была 21-летняя девушка. 28-летняя пассажирка Renault была доставлена в Пярнускую больницу.