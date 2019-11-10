Неизвестный на пешеходном переходе сбил человека и уехал

В субботу, 9 ноября, около 5.40 утра в Пярну на пешеходном переходе был сбит мужчина, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
ДТП произошло на регулируемом светофором перекрестке улиц Пикк и Ринги, где 29-летнего мужчину сбил неизвестный автомобиль. Скорая помощь доставила пешехода в Пярнускую больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Еще одно ДТП в Пярну произошло в тот же день вечером в 20.12 на перекрестке улиц Вооримехе и Яани: 52-летняя женщина на Renault Captur ехала по улице Яани, проигнорировала требование уступить дорогу и на перекрестке врезалась в Volkswagen Golf, за рулем которого была 21-летняя девушка. 28-летняя пассажирка Renault была доставлена в Пярнускую больницу.
Также вчера вечером в Харьюмаа произошло ДТП с участием неизвестного водителя: в волости Ания на десятом километре шоссе Перила-Янеда водитель, личность которого не установлена, на автомобиле Lada врезался светоотражающие столбы на обочине. После этого автомобиль перевернулся на крышу. Находившиеся в машине 39-летняя женщина и 43-летний мужчина были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.