"Внутреннее разнообразие эстонского общества и его исторический контекст порождают в людях напряженность и разногласия - в большей или меньшей степени. Вневременная дискуссия о русскоязычном сегменте нашей страны касается всех частей государства и, что неизбежно, Сил обороны тоже.

Я приступил к службе в Вируском пехотном батальоне три месяца назад и, основываясь на опыте, решил поделиться своими оценками. Если коротко, я считаю, что Силы обороны отлично справляются с ситуацией, когда люди говорят на разных языках и принадлежат к разным культурам. На мой взгляд, залог успеха - это, прежде всего, профессионализм старших командиров в этом вопросе.

Эстонское общество фактически является мультикультурным и многоязычным, и для объединения людей необходимо создать прочную общую почву, что заставило бы сотрудничать ради достижения общих целей. Аналогичная ситуация царит и в Силах обороны, которые называют срезом эстонского общества. Общей почвой является дискурс одной родины, в рамках которого командиры при любой возможности подчеркивают, что мы живем как соседи в одном и том же доме и что каждый из нас в равной степени ответственен за благополучие дома, независимо от цвета кожи и языка домашнего общения. В словах командира 1-й пехотной бригады полковника Вахура Каруса, произнесенных перед вирускими военнослужащими, сквозила твердая логика: если ситуация в маленькой Эстонии изменится к худшему, не будет иметь значения, живешь ли ты в Йыхви, Сааремаа или Тарту - в центре событий окажется каждый.

С базового курса бойца мне запомнилось собрание представительств, темой которого были русскоязычные члены групп, уклоняющиеся от своих воинских обязанностей. В этом случае руководство батальона сразу установило рамки. Суть послания сводилась к рекомендации избегать обобщения и относиться к каждому военнослужащему индивидуально. По словам командира роты, у нас нет «этих русских», а есть конкретные призывники, чья групповая принадлежность в этом контексте не важна.

Последующие точки зрения и речи, с которыми я сталкивался во время службы, исходили из той же логики. Постоянно звучали и подчеркивались такие слова, как "весь народ Эстонии", "все граждане Эстонской Республики" и "каждый человек - это личность, а не русский, эстонец или кто-то еще".

Если на уровне простых людей между рядовыми возникают проблемы или разногласия по признаку национальной принадлежности, послание сверху будет ясным и конкретным - в эстонских Силах обороны нет места для таких вещей. Я провел на срочной службе пока лишь немного времени, и основные стрессы и проблемы еще впереди, но я надеюсь, что атмосфера в более широком аспекте останется схожей.