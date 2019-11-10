Алексей Яшин: Силы обороны как интеграционный лагерь

Интеграция в Силах обороны проходит успешно, и отношение командиров благоприятствует многокультурной и многоязычной среде, пишет участник курсов подготовки младших офицеров, призывник Алексей Яшин.
"Внутреннее разнообразие эстонского общества и его исторический контекст порождают в людях напряженность и разногласия - в большей или меньшей степени. Вневременная дискуссия о русскоязычном сегменте нашей страны касается всех частей государства и, что неизбежно, Сил обороны тоже.
Я приступил к службе в Вируском пехотном батальоне три месяца назад и, основываясь на опыте, решил поделиться своими оценками. Если коротко, я считаю, что Силы обороны отлично справляются с ситуацией, когда люди говорят на разных языках и принадлежат к разным культурам. На мой взгляд, залог успеха - это, прежде всего, профессионализм старших командиров в этом вопросе.
Эстонское общество фактически является мультикультурным и многоязычным, и для объединения людей необходимо создать прочную общую почву, что заставило бы сотрудничать ради достижения общих целей. Аналогичная ситуация царит и в Силах обороны, которые называют срезом эстонского общества. Общей почвой является дискурс одной родины, в рамках которого командиры при любой возможности подчеркивают, что мы живем как соседи в одном и том же доме и что каждый из нас в равной степени ответственен за благополучие дома, независимо от цвета кожи и языка домашнего общения. В словах командира 1-й пехотной бригады полковника Вахура Каруса, произнесенных перед вирускими военнослужащими, сквозила твердая логика: если ситуация в маленькой Эстонии изменится к худшему, не будет иметь значения, живешь ли ты в Йыхви, Сааремаа или Тарту - в центре событий окажется каждый.
С базового курса бойца мне запомнилось собрание представительств, темой которого были русскоязычные члены групп, уклоняющиеся от своих воинских обязанностей. В этом случае руководство батальона сразу установило рамки. Суть послания сводилась к рекомендации избегать обобщения и относиться к каждому военнослужащему индивидуально. По словам командира роты, у нас нет «этих русских», а есть конкретные призывники, чья групповая принадлежность в этом контексте не важна.
Последующие точки зрения и речи, с которыми я сталкивался во время службы, исходили из той же логики. Постоянно звучали и подчеркивались такие слова, как "весь народ Эстонии", "все граждане Эстонской Республики" и "каждый человек - это личность, а не русский, эстонец или кто-то еще".
Если на уровне простых людей между рядовыми возникают проблемы или разногласия по признаку национальной принадлежности, послание сверху будет ясным и конкретным - в эстонских Силах обороны нет места для таких вещей. Я провел на срочной службе пока лишь немного времени, и основные стрессы и проблемы еще впереди, но я надеюсь, что атмосфера в более широком аспекте останется схожей.
Для призывников, которые начали службу, не зная ни слова по-эстонски, есть специальный мотивационный пакет. Некоторые военные постоянно повторяют, что в свое время пришли в Силы обороны точно таким же образом и могли сказать по-эстонски только: «мать, отец, сыр, колбаса». Зато теперь они сделали успешную карьеру и благодарны за эту возможность. Позитивно и то, что, помимо повседневной практики, в Силах обороны есть курсы эстонского языка. Всего за несколько месяцев мне удалось обнаружить прогресс во владении языком как минимум у половины моих сослуживцев. Мне любопытно посмотреть, как далеко они продвинутся вперед до перехода в резерв.
Конечно, есть и трудности, которые мы пытаемся преодолеть вместе. Следует признать, что поначалу отсутствие мотивации чаще встречается среди призывников, которые не говорят по-эстонски. Это порождает ряд проблем при исполнении обязанностей или выполнении задач.
В то же время, понятно, что происходящие вокруг процессы становятся менее привлекательными, если до конца не понимать их содержание и контекст. Также поразительно, что отношение призывника начинает меняться, как только язык становится понятнее или непонятный текст переводится. Именно поэтому роль двуязычных солдат в Силах обороны Эстонии особенно важна, и за счет этого служба становится настолько значимой.
Силы обороны дают и великолепную возможность эстонцам, которые хотят улучшить знание русского языка. Это место, где многие эстонцы, приехавшие издалека, заводят своих первых друзей с другим домашним языком общения и таким образом расширяют свой кругозор. Командиры следят за тем, чтобы призывники не попадали в зону комфорта и чтобы не было чрезмерного деления на группы на основе родного языка. Таким образом, каждый может постоянно практиковаться, говоря на разных языках и слушая речь других. По такому принципу комплектуются группы, отделения, а также спальные корпуса.
Отдельно хочу отметить, как это замечательно и уникально - видеть, как быстро люди с разным происхождением и родным языком могут сблизиться. Когда стоишь плечом к плечу с одними и теми же проблемами, эмпатия друг к другу развивается с безумной скоростью. Из этого складываются дружеские отношения на всю жизнь, и поэтому призывники могут понять сослуживцев с другим мышлением. В результате разнородная толпа людей с разнообразными интересами может иметь общую цель, сохранить общую родину и подружиться со своими земляками.
На мой взгляд, направление, выбранное Силами обороны, является единственно верным, и данные принципы должны применяться в любой области, будь то экономика, управление государством или культурные мероприятия.
В завершение я должен повторить сотни раз слышанные рекомендации, которые для многих стали основным постулатом призывной службы. Сделайте свой опыт в Силах обороны позитивным за счет вашего мышления и поступков, потому что именно так можно превратить изнурительное обязательство в увлекательное приключение. В конце концов, даже наименьшее звено батальона формирует окружающую среду и способно внести вклад в сплоченность и общее развитие".