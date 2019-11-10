Вс, 10.11.2019
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Один из богатейших людей Эстонии лишился банковской лицензии

Роман Стройков занял 20-е место в рейтинге богачей Эстонии по версии Äripäev

ФОТО: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Центробанк России в начале ноября отобрал банковскую лицензию у омского «Эксперт-Банка», основным владельцем которого через эстонские компании является российско-эстонский предприниматель Роман Стройков, занявший в этом году 20-е место в рейтинге самых богатых людей Эстонии: стоимость его активов составляет 114,9 млн евро, пишет Äripäev.

Центробанк обосновал отзыв лицензии тем, что «Эксперт-Банк»  допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; кроме того, внутренний контроль в банке был признан недостаточно эффективным

Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, уточнил Центробанк.

Активы действовавшего 25 лет банка в апреле этого года достигали 8,4 млрд рублей (примерно 120 млн евро). В Эстонии Роман Стройков является совладельцем логистической компании, зарегистрированной на территории Муугаского порта.

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