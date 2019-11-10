Один из богатейших людей Эстонии лишился банковской лицензии

Центробанк обосновал отзыв лицензии тем, что «Эксперт-Банк» допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; кроме того, внутренний контроль в банке был признан недостаточно эффективным

Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, уточнил Центробанк.

Активы действовавшего 25 лет банка в апреле этого года достигали 8,4 млрд рублей (примерно 120 млн евро). В Эстонии Роман Стройков является совладельцем логистической компании, зарегистрированной на территории Муугаского порта.