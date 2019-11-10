В Польше по запросу России задержан украинский активист

Мазура - подозревают в участии в боевых действиях в Чечне в 1990-е годы на стороне чеченских сепаратистов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он назвал дело сфабрикованным в угоду Кремлю и призвал власти Польши быстро и объективно рассмотреть его.

По подобному обвинению в России ранее были осуждены два гражданина Украины - Николай Карпюк и Станислав Клых. Они не признали вину. В сентябре нынешнего года они были обменяны в рамках обмена между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

Как сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова, 11 ноября суд в польском городе Холм рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию. Она призвала украинский МИД способствовать освобождению активиста.

У посольства Польши в Киеве вечером в субботу прошла акция за освобождение украинского активиста, который также является одним из лидеров "Движения сопротивления капитуляции", выступающего против уступок России на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.