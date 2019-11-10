Поножовщина в Нарве: мужчина получил семь с половиной лет тюрьмы

Вируский уездный суд в пятницу, 8 ноября, приговорил к 7,5 годам лишения свободы 31-летнего Сергея Праги, признав его виновным в покушении на убийство и физическом насилии в близких отношениях.
Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, в ночь на 22 февраля 2019 года в квартире дома на улице Кангеласте в Нарве между Сергеем Праги и 49-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры Праги с целью убийства несколько раз ударил своего оппонента ножом, но тот выжил, передает rus.err.ee.
"Учитывая характер телесных повреждений, количество ударов и орудие преступления, выбранное Сергеем Праги, обвиняемый хотел убить жертву, но из-за оказанной неотложной медицинской помощи пострадавший не погиб и преступление не было доведено до конца", - пояснили в прокуратуре.
По решению суда, он проведет в тюрьме семь лет, шесть месяцев и 22 дня.