Вс, 10.11.2019
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Поножовщина в Нарве: мужчина получил семь с половиной лет тюрьмы

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Вируский уездный суд в пятницу, 8 ноября, приговорил к 7,5 годам лишения свободы 31-летнего Сергея Праги, признав его виновным в покушении на убийство и физическом насилии в близких отношениях.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, в ночь на 22 февраля 2019 года в квартире дома на улице Кангеласте в Нарве между Сергеем Праги и 49-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры Праги с целью убийства несколько раз ударил своего оппонента ножом, но тот выжил, передает rus.err.ee.

"Учитывая характер телесных повреждений, количество ударов и орудие преступления, выбранное Сергеем Праги, обвиняемый хотел убить жертву, но из-за оказанной неотложной медицинской помощи пострадавший не погиб и преступление не было доведено до конца", - пояснили в прокуратуре.

По решению суда, он проведет в тюрьме семь лет, шесть месяцев и 22 дня.

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