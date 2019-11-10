Поножовщина в Нарве: мужчина получил семь с половиной лет тюрьмы

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, в ночь на 22 февраля 2019 года в квартире дома на улице Кангеласте в Нарве между Сергеем Праги и 49-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры Праги с целью убийства несколько раз ударил своего оппонента ножом, но тот выжил, передает rus.err.ee.