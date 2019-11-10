Премьер-министр Эстонии возложил венок к могиле Джона Маккейна

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил штат Мэриленд в США и возложил венок к могиле Джона Маккейна, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба правительства.
"Я возложил сегодня венок на могилу государственного деятеля Джона Маккейна. Эстония не забудет того, что Маккейн был искренним другом нашего государства и нашего народа и твердым сторонником транстлантического сотрудничества",- сказал Ратас.
Большой сторонник Эстонии и других восточноевропейских посткоммунистических государств и военный герой Маккейн скончался в августе прошлого года в возрасте 81 года.
В штате Мэриленд Ратас встретился также с командиром национальной гвардии штата генерал-майором Тимоти Гоувеном и посетил Морскую военную академию в Эннаполисе.