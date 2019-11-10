Вс, 10.11.2019
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Премьер-министр Эстонии возложил венок к могиле Джона Маккейна

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил штат Мэриленд в США и возложил венок к могиле Джона Маккейна, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба правительства.

"Я возложил сегодня венок на могилу государственного деятеля Джона Маккейна. Эстония не забудет того, что Маккейн был искренним другом нашего государства и нашего народа и твердым сторонником транстлантического сотрудничества",- сказал Ратас.

Большой сторонник Эстонии и других восточноевропейских посткоммунистических государств и военный герой Маккейн скончался в августе прошлого года в возрасте 81 года.

В штате Мэриленд Ратас встретился также с командиром национальной гвардии штата генерал-майором Тимоти Гоувеном и посетил Морскую военную академию в Эннаполисе.

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