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Имена девяти россиян включены в доклад Британии о «российской угрозе»

Alexander Lebedev, chairman of Russia's National Reserve Corporation, attends an interview with Reuters journalists in Moscow September 25, 2012. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: BUSINESS PROFILE)

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Имена девяти российских бизнесменов оказались в докладе о «российской угрозе» политике Великобритании. Об этом пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на документ.

Все эти девять российских граждан жертвовали деньги Консервативной партии. Некоторые из них лично близки с премьер-министром. Так, экс-заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко, который работал в министерстве обороны Кремля и тепло отзывался о своем «друге» Борисе Джонсоне, за последние семь лет подарил консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов.

Также в докладе присутствует российский бизнесмен Александр Лебедев. Отмечается, что его сын Евгений является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, которая занимается выпуском газет The Independent и London Evening Standard.

Еще в документе указана жена бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина — Любовь. Ее рапорт называет крупнейшим российским спонсором тори за последнее время: в 2018 году Чернухина пожертвовала Консервативной партии свыше 450 тысяч фунтов.

Другой известный недавний спонсор тори - российский финансист-миллиардер Лев Михеев. Родившийся в Москве инвестиционный банкир, который с 2010 года пожертвовал тори 212 000 фунтов стерлингов, был описан Daily Mail как близкий к Кремлю финансист-миллиардер с офисами в Лондоне.

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