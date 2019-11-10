Имена девяти россиян включены в доклад Британии о «российской угрозе»

Имена девяти российских бизнесменов оказались в докладе о «российской угрозе» политике Великобритании. Об этом пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на документ.
Все эти девять российских граждан жертвовали деньги Консервативной партии. Некоторые из них лично близки с премьер-министром. Так, экс-заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко, который работал в министерстве обороны Кремля и тепло отзывался о своем «друге» Борисе Джонсоне, за последние семь лет подарил консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов.
Также в докладе присутствует российский бизнесмен Александр Лебедев. Отмечается, что его сын Евгений является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, которая занимается выпуском газет The Independent и London Evening Standard.
Еще в документе указана жена бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина — Любовь. Ее рапорт называет крупнейшим российским спонсором тори за последнее время: в 2018 году Чернухина пожертвовала Консервативной партии свыше 450 тысяч фунтов.
Другой известный недавний спонсор тори - российский финансист-миллиардер Лев Михеев. Родившийся в Москве инвестиционный банкир, который с 2010 года пожертвовал тори 212 000 фунтов стерлингов, был описан Daily Mail как близкий к Кремлю финансист-миллиардер с офисами в Лондоне.