Мы тут еще 5G не освоили: Китай приступил к созданию сети 6G

Коммерческое использование сетей пятого поколения началось в КНР с 1 ноября, лицензии на коммерческое использование 5G есть у основных сотовых операторов страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также у Медиакорпорации Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.

Министерство науки и техники страны 6 ноября провело специальное собрание совместно с министерством образования, министерством промышленности и информатизации, комитетом по реформам и развитию и китайской академией наук для обсуждения вопросов, связанных с началом работ по созданию технологий 6G.

“В ходе встречи было объявлено о создании рабочей группы по продвижению китайских разработок в области 6G и общей группы экспертов. В состав первой группы вошли представители профильных государственных ведомств, которые будут отвечать за реализацию работ по созданию соответствующих технологий”, – говорится в сообщении.

“Создание рабочей группы по продвижению исследований и разработок сетей 6G и общей группы экспертов знаменует собой официальное начало работ по созданию технологий связи шестого поколения в Китае”, – сообщили на сайте.