До понедельника билеты на все фильмы кинофестиваля PÖFF стоят по 5 евро

PÖFF – единственный кинофестиваль категории А в Северной Европе и настоящая жемчужина культурной жизни страны. В общей сложности на PÖFF будут показаны 200 фильмов из 77 стран. Запланированы четыре конкурсные и одиннадцать специальных программ. Ожидается 31 мировая премьера и столько же международных премьер. 11 фильмов номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Одновременно с PÖFF пройдут три субфестиваля: фестиваль детского и молодежного кино Just Film, фестиваль короткометражного и анимационного кино PÖFF Shorts, а также впервые фестиваль KinoFF, на котором покажут российские фильмы.

Одной из особенностей этого года стала насыщенная русскоязычная программа: 41 сеанс пройдет на русском языке или с русскими субтитрами. На Гран-при кинофестиваля претендуют киноработы Константина Лопушанского «За черным стеклом» и «Золотые голоса» Евгения Румана. Также по две кинокартины представлены в конкурсной программе «Бунтари с причиной» (фильмы «Хандра» и «Аутло») и в конкурсе стран Балтии (фильмы «Праздник» и «Бессмертный»).

Знаковым событием станет приезд в Таллинн известного режиссера Андрея Кончаловского, которому вручат премию PÖFF за выдающийся вклад в кинематограф. 25 ноября состоится авторский показ его известного фильма «Дом дураков» с Юлией Высоцкой в главных ролях. На следующий день, 26 ноября, покажут новейшую работу мастера на итальянском языке «Грех».

Андрей А. Тарковский представит поэтический фильм-эссе о своем отце «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Шесть российских фильмов из числа номинантов кинофестиваля «Кинотавр – 2019» будут показаны и в Таллинне в рамках PÖFF, и в Ида-Вирумаа в рамках субфестиваля KinoFF.

Параллельно с кинофестивалем будет работать платформа для профессионалов аудиовизуальной индустрии Industry@Tallinn and Baltic Event. В программе форума TV Beats будут представлены три сериала на русском языке: «Колл-центр», «Горящая земля» и «Эпидемия» с Кириллом Кяро в главных ролях.

Впервые в истории кинофестиваля можно купить билеты по выгодной цене в предварительной продаже, которая продлится до понедельника, 11 ноября. Билеты можно приобрести в Piletilevi, на сайте фестиваля и в информационных пунктах продажи билетов PÖFF в Таллинне в кинотеатре Coca-Cola Plaza и в центре Solaris, а также в Тарту в центре Kvartal.

Таллиннский кинофестиваль «Тёмные ночи» пройдет с 15 ноября по 1 декабря в Таллинне и Тарту.

Фильмы PÖFF на русском языке

«Сквозь черное стекло» (Россия) режиссер: Константин Лопушанский | Official Selection

«Золотые голоса» (Израиль) режиссер: Евгений Руман | Official Selection

«Хандра» (Россия) режиссер: Алексей Камынин | Rebels with a Cause

«Аутло» (Россия) режиссер: Ксения Ратушная | Rebels with a Cause

«Праздник» (Эстония, Беларусь) режиссер: Владимир Логинов | Baltic Competition

«Бессмертный» (Эстония, Латвия) режиссер: Ксения Охапкина | Baltic Competition

«Дом дураков» (Россия, Франция) режиссер: Андрей Кончаловский | специальный показ

«Большая поэзия» (Россия) режиссер: Александр Лунгин | Current Waves

«Бык» (Россия) режиссер: Борис Акопов | Current Waves

«Керосин» (Россия) режиссер: Юсуп Разыков | Current Waves

«Государственные похороны» (Нидерланды, Литва) режиссер: Сергей Лозница | Doc@PÖFF

«Звездные собаки» (Германия) режиссеры: Эльза Кремсер и Питер Левин | Doc@PÖFF, Goethe-Institut

«Андрей Тарковский. Кино как молитва» режиссер: Андрей А. Тарковский | Special Screening Doc@PÖFF

«Мысленный волк» режиссер: Валерия Гай Германика | Midnight Shivers

«Золотая перчатка» Golden Glove | Midnight Shivers (субтитры на русском языке)

«Колл-центр» (Россия) режиссеры: Наташа Меркулова и Алексей Чупов | TV Beats

«Эпидемия» (Россия) режиссер: Павел Костомаров | TV Beats

«Горящая земля» (Эстония) режиссеры: Ольга Беляева и Маргус Сикк | TV Beats

«Правда» (Франция, Япония) режиссер: Хирокадзу Корээда | Signatures (с субтитрами на русском языке)

«Босоногий император» (Бельгия, Болгария, Хорватия, Нидерланды) режиссеры: Джессика Ведворт, Петер Бросенс | Signatures (с субтитрами на русском языке)