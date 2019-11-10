Десять детей и большой хутор: поздравление растрогало отца года из Ярвамаа до слез

Отцом года Ярвамаа стал хуторянин и отец десятерых детей Арди Сельге. Он никого не ждал в воскресенье утром и, поскольку семья отметила День отца уже в субботу вечером, глава семейства, когда приехали гости, был еще в кровати. Сельге сказал, что День отца — один из немногих дней, когда он может себе позволить такую роскошь. Отец семейства даже прослезился от неожиданных поздравлений.

В семье Арди и Айви Сельге растет десять детей: Пирет (18), Райдо (17), Биргит (15), Анника (12), Риво (9), Янар (7), Реэлика (5), Пилле (3), Яника (1) и Майя, которой один год исполнится в 2020 году.

«Арди — очень трудолюбивый и всегда готов прийти на помощь. Его семя работает как одна команда, они очень хозяйственные. Они поддерживают друг друга в любый начинаниях, - написали люди, которые выдвинули его кандидатуру. - У них красивый и ухоженный дом. Семья Арди чтит семейные традиции. У всех детей есть свои хобби. Мальчикам нравится помогать отцу на хуторе. В свободное время они играют в шашки и шахматы, ездят на велосипедах, они очень спортивные. Для детей построена и игровая площадка, на которой можно кататься с горки, качаться на качелях, играть в песочнице. В школе дети получают только хорошие оценки и отличаются образцовым поведением».

«Они делятся друг с другом радостями и горестями. Эта активная и счастливая семья, они всегда что-то делают вместе. Семья ценит движение и здоровый образ жизни, - говорится в анкете. - Отец Арди — сердце семьи, он всегда находит время для детей, чтобы поучиться с ними и что-то смастерить».

Отца года в Ярвамаа выбирают Järvamaa Omavalitsuste Liit, Naiskodukaitse Järva ringkond и Kaitseliidu Järva Malev.

Цель конкурса, проводимого пятый год подряд, является отметить здоровые и сильные семьи, а также роль отца в семье.

Впервые отца года в Ярвамаа выбрали в 2015 году.