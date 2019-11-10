Danske Bank в Эстонии предлагал богатым клиентам забирать деньги золотом

Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, в основном это были клиенты из России.
Банк предложил конвертировать средства в золото, чтобы защитить сбережения и обеспечить им анонимность. Кроме того, это должно было обеспечить мобильность активов клиентов. В отчете за сентябрь 2018 года были перечислены услуги, которые филиал банка предоставлял своим клиентам. Продажа золотых слитков в нем не значилась.
Представитель Danske Bank отказался комментировать эту информацию.
Напомним, скандал вокруг Danske Bank начался в августе 2018 года после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в странах Балтии и России.