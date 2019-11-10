Вс, 10.11.2019
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В Эстонии титул «Отец года» присужден Арви Каротаму

Арви и Юлле Каротам.

ФОТО: Madis Sinivee

На торжественном мероприятии в концертном зале "Эстония" в воскресенье, 10 ноября, титул "Отец года" был присужден бывшему старейшине волости Ания Арви Каротаму.

Арви Каротам женат на Юлле Каротам более 42 лет. Супруги воспитали сыновей-близнецов Марко и Тармо. Отец и сыновья более десяти лет поют вместе в мужском хоре Академии наук Эстонии, сообщает rus.err.ee.

Титула "Отец года" может быть удостоен гражданин Эстонии, в чьей семье растут не менее двух детей и кто является примером для общества как на профессиональном поприще, так и как прекрасный семьянин.

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