Ратас в Нью-Йорке: слова Эстонии теперь имеют больший вес, поэтому наш месседж должен быть четким

Теперь, когда c 1 января Эстония станет временным членом самого важного в мире органа по разработке политики безопасности, Совета Безопасности ООН, эстонские дипломаты обеспокоены: что делать, если по какой-нибудь из обсуждаемых Совбезом тем, например, по миграционному кризису, в Таллинне прозвучит сначала одна, а затем вторая позиция, и этот плюрализм/путаница мнений дойдут как до международных СМИ, так и до ООН? Как должны в этом случае вести себя наши представители в Нью-Йорке - должны ли они исправлять ошибки, подобно тому, как делается в Таллинне?

Побывавший недавно с визитом в Нью-Йорке премьер-министр Юри Ратас заверил в интервью радио KUKU, что благодаря новому статусу Эстонии на мировой арене, "наши слова, безусловно, сегодня стали звучать намного сильнее, а также гораздо увесистей".

"За нами наблюдают, и каждое слово означает не только то, что Эстония говорит со своей собственной точки зрения, но и то, что Эстония говорит как член Совета Безопасности ООН", - сказал Ратас.

Иными словами: отныне Эстония должна иметь единую и внятную позицию во внешней политике и столь же единый голос. Например, в мире, а также в Эстонии возникли споры по поводу миграционного кризиса и приема мигрантов. Ратас согласился с тем, что сообщения Эстонии теперь должны быть ясными, и добавил, что когда дело доходит до миграционного кризиса, позиции Эстонии тверды.

Ратас напомнил, что нынешнее правительство говорило, что так называемые обязательные квоты могут быть только на добровольной основе. "Эстония, безусловно, готова внести весомый вклад в защиту внешних границ, и не только в это - но и в решение проблем исходных стран. Эстония уже делает это: возьмем, например, Африканский фонд доверия, который конкретно связан с решением проблемы миграции", - сказал Ратас.

Итак, если мы продолжим на примере миграционного кризиса: исключено ли в будущем, чтобы утром из Таллинна в Нью-Йорк поступила одна позиция, а затем она была бы скорректирована?