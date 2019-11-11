Убить дракона, или #РазвеЭтоРецензия?

Сам термин «класс-концерт» отсылает к знаменитому хореографическому сочинению Асафа Мессерера — одноактному балету, в котором были представлены все возможности классического танца. Первым показал балетное закулисье зрителям в 1848 году датский балетмейстер Август Бурнонвиль, включивший в свой балет «Консерватория» сцену урока. Другой датчанин — Харальд Ландер — ровно сто лет спустя представил в «Этюдах» свой балетный урок, где продемонстрировал и ежедневную рутину занятий у балетного станка, и амальгаму самых разных танцевальных стилей.

«Класс-концерт» Мессерера — одного из лучших московских балетных педагогов — был поставлен более полувека назад на сцене Большого театра и стал своего рода ответом датскому мастеру. Сегодня класс-концерт продолжает жить своей жизнью. Так, в Театральном институте имени Щукина открытые уроки, или показательные выступления, традиционно называют класс-концертом.

Композиция с тележкой. Кадр из спектакля. ФОТО: Николай Алхазов / Русский театр

Из жизни китов и флаконов

«#РазвеЭтоСпектакль?» разбит на части — студийные предметы: «#РазвеЭтоМузыкальноеВоспитание?», «#РазвеЭтоСценическоеДвижение?», «#РазвеЭтоСценическаяРечь?», «#РазвеЭтоТанец?», «#РазвеЭтоМастерствоАктера?». Все они сопровождаются небольшим комментарием руководителя студии Артема Гареева и состоят из этюдов, в которых ребята танцуют, исполняют музыкальную композицию на тазах, озвучивают мультфильмы и фильмы, фантазируют на заданные темы, и это далеко не все.

Наблюдения за окружающим миром — предметами, животными, людьми — вылились в забавные зарисовки: трогательная панда с ворохом сухих листьев, гоняющийся за рыбкой морской черт, комичный бегемот с большими выразительными глазами, недовольная покупательница в супермаркете, расстроенная девочка в трамвае.

Особенно хочется отметить две сценки. Героиня одной отрешенно-сосредоточенно курит у здания ЦРК, вдруг срывается с места, проделывает па, и так же внезапно с недовольным видом возвращается на исходную позицию. В другой особа с ворохом пакетов с логотипами известных брендов не может найти свой автомобиль на парковке; на лице — смесь легкомыслия и комического отчаяния. Экзистенциальные страдания некогда счастливого, но опустевшего флакона духов получились не менее выразительными. Впрочем, яркими и интересными оказались все выступления без исключения.

Hullud päevad. Кадр из спектакля. ФОТО: Николай Алхазов / Русский театр

Одна из самых запоминающихся зарисовок — коллективный этюд Hullud päevad, навеянный традиционной распродажей в торговом центре Stockmann. Зомбированные покупатели двигаются, словно в полусне, смотрят отсутствующим взглядом, нехотя взаимодействуют друг с другом и притягиваются, как магнитом, к покупательской тележке. Так праздник потребления предстает перед зрителем в жутковато-комичном свете.

Прокатись на нашей карусели

Озвучивание получилось столь же впечатляющим и забавным. Ребята заговорили голосами Татьяны Дорониной («Три тополя на Плющихе»), Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной («Любовь и голуби»), героев «Простоквашино». Они спели всем знакомую вступительную песенку к «Веселой карусели», озвучили знаменитого льва из заставки киностудии MGM и даже небезызвестную рекламу ставок на спорт.

Озвучивание отрывка из мультфильма «Трое из Простоквашино». Кадр из спектакля. ФОТО: Николай Алхазов / Русский театр

Постановка производит необыкновенно светлое и приятное впечатление, заряжает энергией и радует. Здесь и посмеешься, и призадумаешься, и просто с интересом понаблюдаешь за происходящим на сцене. На риторический вопрос в названии так и хочется ответить утвердительно. Это не просто выпускной спектакль, интересный лишь его участникам и их близким, а яркая и визуально насыщенная постановка без возрастного ценза (нечасто можно увидеть, как пятилетний ребенок и взрослый смеются в голос одновременно).