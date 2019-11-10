Во Франции объявили чрезвычайное климатическое положение

Во Франции вступил в силу Закон об энергетике и климате, который устанавливает экологическое и климатическое чрезвычайное положение и предусматривает меры по достижению углеродной нейтральности страны к 2050 году. Текст этого закона опубликован в субботу, 9 ноября, во французском онлайн-издании, передает DW.
Согласно закону, Франция должна будет к 2030 году уменьшить потребление ископаемого топлива на 40 процентов (а не на 30, как планировалось ранее). Кроме того, в 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции. При этом уменьшение сектора атомной энергетики на 50%, ранее запланированное на 2025 год, перенесено на 2035 год, отмечает французский вещатель RFI.
Кроме того, закон предусматривает активное расширение биогазовой энергетики и постепенную программу обновления энергоснабжения жилого сектора во Франции. Планируется, что в стране будет ежегодно проводиться оценка энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех из них, которые потребляют слишком много тепла.
Окончательная редакция климатического закона была принята Национальным собранием 26 сентября, после того, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 8 августа 2019 года опубликовала отчет о катастрофических последствиях изменений климата.