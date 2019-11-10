Во Франции объявили чрезвычайное климатическое положение

Согласно закону, Франция должна будет к 2030 году уменьшить потребление ископаемого топлива на 40 процентов (а не на 30, как планировалось ранее). Кроме того, в 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции. При этом уменьшение сектора атомной энергетики на 50%, ранее запланированное на 2025 год, перенесено на 2035 год, отмечает французский вещатель RFI.