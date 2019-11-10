Eesti Energia: руководители компании не нанимают друзей или родственников

«Одним из главных положений кодекса этики Eesti Energia является то, что следует избегать таких отношений с общественностью, клиентами, партнерами, конкурентами и коллегами, которые могут восприниматься как влияющие на нашу беспристрастность. В кодексе также подчеркивается, что, устанавливая тесные отношения с другими людьми, мы должны гарантировать, что это не повлияет на нашу независимость при исполнении своих обязанностей или не создаст конфликт интересов. В противном случае ситуация должна быть решена путем реорганизации работы», - пояснил пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс.

Также кодекс этики Eesti Energia гласит, что сотрудники компании не работают в непосредственном подчинении у своих близких, таких как родственники, члены семьи или друзья, потому что такие отношения могут легко привести к конфликту интересов. "В кодексе отдельно говорится, что мы как руководители избегаем подобных ситуаций и не нанимаем родственников, друзей или близких людей", - отметил пресс-секретарь.

«Если вы подозреваете, что находитесь в конфликте интересов, спросите себя: будет ли раскрытие этих отношений или ситуации вредным для вас (или ваших близких) или Eesti Energia? Могут ли отношения или ситуация быть полезными для вас (или ваших близких) за счет работодателя? Если ответ «да», то речь действительно идет о конфликте интересов, чего нужно избегать".