Поболеть за команды можно будет начиная с субботы, 9 ноября, когда встретятся Pärnu Sadam и Jurmala Betsafe. Начало игры в 17:00.

«Нам очень приятно, что мы стали официальным ТВ-партнёром эстонско-латвийской баскетбольной лиги PAF в этом и двух следующих сезонах. Если в этом году за играми смогут наблюдать сотни тысяч зрителей канала Telia LIVE, то в следующем году матчи будет транслировать наш новый канал Inspira. Нашим партнером при производстве трансляции игр является Levira», – говорит ТВ и мультимедия контент-менеджер ТВ Telia Eesti Бирьо Кийк.