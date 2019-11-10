Таллинн рискует стать самой сегрегированной столицей Европы

"Таллинн не самый сегрегированный город, но c самым быстрым темпом сегрегации в Европе", - сказал в эфире Kuku raadio вице-президент Союза архитекторов Андро Мянд.

«Если мы продолжим этот процесс, то, возможно, через 25–30 лет мы действительно будем наиболее сегрегированными. К сожалению, из всей Европы в Таллинне этот процесс самый быстрый», - отметил он.

Как объяснила профессор факультета экономики и бизнес-менеджмента Таллиннского технического университета, социолог Катрин Паадам, сегрегация означает, что в городском пространстве возникают очаги бедности и богатства, разделение на основе экономического капиталая вляется очень мощным, и это, несомненно, вредит нормальной связанности города.

Исследование, проведенное в том числе под руководством профессора географии городов и населения Тартуского университета, члена Академии наук Эстонии Тийта Таммару, показывает, что разделительные линии в Таллинне также углубляются на национальной почве. Самый конкретный пример - Ласнамяэ.

По словам Андро Мянда, прежде всего необходимо остановить сегрегацию, чтобы не возникла ситуация, наподобие парижской, где более бедные окраины восстали против более богатых.

По его мнению, одним из способов замедления процесса сегрегации мог бы стать пересмотр существующей программы социального жилья. «Почему бы не заменить его на аренду городских квартир, как в Скандинавии?» - спросил он.

Другими словами, для граждан с низким доходом социальное жилье, как сейчас, строить не будут, но вместо этого у города будет жилой фонд: квартиры будут располагаться по всему городу и сдаваться в аренду нуждающимся. Тем самым, нуждающиеся не будут концентрироваться в одном районе в социальном жилье, которое в настоящее время находится в Ласнамяэ.