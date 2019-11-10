Специалисты занимаются поиском останков убитой девушки в Мойке ФОТО: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте историка и военного реконструктора Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Петербургу, вопрос о мере пресечения будет решаться в понедельник в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

Как рассказал ранее адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный оформил явку с повинной. На данный момент он находится в больнице с переохлаждением.

В воскресенье днем Почуев сообщил журналистам, что Соколова из больницы повезли в Следственный комитет на допрос.

Что произошло?

Утром в субботу доцента СПбГУ Олега Соколова задержали на набережной реки Мойки, когда он предположительно пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками.

Соколова выловили из воды, после чего отправили в больницу с переохлаждением. В рюкзаке, помимо человеческих останков, находился травматический пистолет.

Позднее в квартире доцента на набережной Мойки, как сообщало издание "Фонтанка", были обнаружены "женское тело, голова и окровавленная пила".

Квартира на набережной реки Мойки, 82, где произошло убийство. ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP

Убитой оказалась выпускница СПбГУ, с которой Соколова связывали романтические отношения. СМИ называют ее имя - Анастасия Ещенко.

По данным источника Интерфакса, девушка была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры.

При обыске в квартире, помимо частей тела, обнаружили ножовку, ножи, топор, а также обрез и почти полсотни патронов, рассказал собеседник агентства.

Источник интернет-издания 47news сообщал, что Соколов после убийства планировал покончить с собой в мундире Наполеона в Петропавловской крепости на глазах у горожан и туристов.

По данным издания, Соколов рассказал об этом следователям, однако в СКР эту информацию официально не комментировали.

В настоящее время специалисты продолжают поиски других фрагментов тела девушки, от которых предполагаемому убийце удалось избавиться.

Накануне во время поисков на дне Мойки водолазы нашли останки другого, неизвестного человека.

Специалисты занимаются поиском останков убитой девушки в Мойке. ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Что известно об убитой девушке?

Анастасия Ещенко переехала в Петербург из Краснодарского края, окончила бакалавриат, магистратуру СПбГУ и училась в аспирантуре.

По словам однокурсников, несколько лет назад девушка начала встречаться с Олегом Соколовым.

"Она родом из Краснодара. Тихая, милая, всегда идеально училась, - сказал РИА Новости знакомый погибшей. - Об их отношениях знали абсолютно все".

Ещенко часто сопровождала преподавателя на различных мероприятиях и в поездках, кроме того, была соавтором нескольких его научных работ.

В воскресенье в Петербург из Краснодарского края, по данным источника ТАСС, прибыла мать девушки - подполковник полиции.

Как рассказал РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко, отец девушки работает в школе учителем физкультуры, а ее брат - бывший вратарь молодёжной сборной России по футболу.

"Мы только вчера вечером все узнали, сейчас все шокированы", - сказал он.

Соколов участвовал в различных исторических реконструкциях ФОТО: Igor Russak/Sputnik

Кто такой Олег Соколов?

Соколов специализируется на военной истории Франции и является основоположником военно-исторической реконструкции в России, пишут российские СМИ. Он был награжден французским орденом Почетного легиона.

Коллега Соколова, попросивший об анонимности, рассказал Би-би-си: "Он нормальный ученый, но с такой придурью. Изображал Наполеона на лекциях и организовывал исторические реконструкции, где был Наполеоном. Обаятельный, убедительный, очень серьезный, никакого кокетства, седло, коньяк, громкий подходящий образу голос с "г" вместо "р".

Сообщалось, что Соколов был членом научного совета при Российском военно-историческом обществе, которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский. В настоящее время информация о Соколове удалена с сайта РВИО.

"По линии Научного совета РВИО с Соколовым сотрудничали в 2017 году. Он, безусловно, известный историк, специалист по наполеоновскому периоду. Но никогда не являлся членом РВИО", - сказал представитель РВИО РИА Новости.

Глава научного совета РВИО Владимир Чуров заявил, что Соколов был лишь членом прошлого состава научного совета.

Соколов также входил в состав научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе. Институт лишил его должности после сообщений о жестоком убийстве в Петербурге.