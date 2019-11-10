В Эстонии доход десяти пенсионеров превысил 10 миллионов евро

По данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году декларации о доходах представили в прошлом году 87 500 человек 1953-го и более раннего года рождения, у десяти из них доход превысил 10 млн евро.
У 60 800 пенсионеров, подавших декларации о доходах, годовой доход превысил 6000 евро, у 34 800 он был более 10 000, а у 262 превышал 100 000 евро, написало Министерство социальных дел в ответе на письменный запрос депутата Рийгикогу Сигне Рийсало о налогообложении пенсий.
В этом году предполагается, что обложению налогом подлежат 105,6 тысячи пенсинеров, то есть 31,5 процента всех пенсионеров. Пенсия, а также пенсия плюс зарплата за год превышают 6000 евро у 137 300 пенсионеров, то есть у 41 процента всех пенсионеров.
В следующем году предполагается, что подоходный налог будут платить уже 184 000 пенсионеров, то есть 55 процентов всех пенсионеров. Предполагается, что пенсия и пенсия с зарплатой за год превысят 6000 евро у 204 700 пенсионеров, то есть у 61 процента всех пенсионеров.