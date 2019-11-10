Экономист: период быстрого роста цен завершился

По словам экономического советника президента Хейдо Витсура, октябрьский показатель индекса цен подтверждает мнение о том, что период быстрого роста цен в Эстонии к настоящему времени закончился.
Однако это не означает, что рост цен должен продолжать существенно замедляться, сказал Витсур BNS.
По его словам, Эстония довольно близко приблизилась к среднему росту цен по еврозоне, но из-за нехватки рабочей силы рост заработной платы будет оставаться под давлением, поэтому, даже если экономика остынет, рост доходов все равно оставит возможности для более сильного роста цен, чем в среднем по Европе.
Влияние снижения алкогольного акциза на индекс цен сохранится до середины следующего года. «Очевидно, что этот эффект будет уменьшаться, потому что, как показывает сравнение цен на алкоголь в сентябре и октябре, цены на алкоголь, после произошедшей корректировки, похоже, повышаются», - добавил Витсур.
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в октябре этого года вырос в годовом сравнении только на 1,6 процента, тогда как по сравнению с сентябрем текущего года индекс потребительских цен снизился на 0,1 процента. По данным департамента, на индекс потребительских цен в октябре больше всего повлияли продукты питания.