Экономист: период быстрого роста цен завершился

Однако это не означает, что рост цен должен продолжать существенно замедляться, сказал Витсур BNS.

По его словам, Эстония довольно близко приблизилась к среднему росту цен по еврозоне, но из-за нехватки рабочей силы рост заработной платы будет оставаться под давлением, поэтому, даже если экономика остынет, рост доходов все равно оставит возможности для более сильного роста цен, чем в среднем по Европе.

Влияние снижения алкогольного акциза на индекс цен сохранится до середины следующего года. «Очевидно, что этот эффект будет уменьшаться, потому что, как показывает сравнение цен на алкоголь в сентябре и октябре, цены на алкоголь, после произошедшей корректировки, похоже, повышаются», - добавил Витсур.