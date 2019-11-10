Каждый год около 1,3 млрд тонн продовольствия выкидывается, большая часть всего этого оказывается на свалке. Это не только наносит ущерб окружающей среде, но и негативно сказывается на изменении климата.
Подобное бездумное расточительство становится одной из главных проблем, стоящих перед человечеством, считает нью-йоркский шеф-повар Макс Ла Манна.
Он даже написал книгу на эту тему "Больше растений, меньше мусора" ("More Plants, Less Waste").
Макс Ла Манна рассказал Би-би-си, что каждый из нас может сделать, чтобы помочь справиться с этой проблемой.
Еда была важной частью моей жизни с самого детства, ведь мой отец был шеф-поваром. Мои родители учили меня не выбрасывать еду.
Сейчас на нашей планете живет почти 9 млрд человек, более 820 млн из них недоедает.
Бессмысленная трата еды - одна из главных проблем, стоящих перед человечеством. Примерно треть всего продовольствия либо просто гниет на полях, либо выбрасывается в мусор.
При этом зря тратится не только еда. Деньги, вода, энергия, земля и транспорт используются впустую.
Если вы выбрасываете еду, это может повлиять и на изменения климата, так как значительный процент просто отправляется на свалку, где продовольствие гниет, выделяя метан.
Если бы продовольствие было независимой страной, то оно было бы третьим после США и Китая источником парниковых газов.
Но вы можете с этим бороться.
Правильно делать покупки
Мы часто покупаем слишком много еды, больше, чем нам нужно.
Перед походом в магазин следует сделать список того, что вам на самом деле нужно, и не покупать лишнего.
Более того, используйте всю купленную вами еду, прежде чем снова идти в магазин.
Правильно хранить продовольствие
Еда портится, если ее неправильно хранить.
Многие не знают, какие именно продукты следует хранить в холодильнике, а какие нет. Это приводит к тому, что овощи и фрукты могут начать гнить и в результате оказаться на свалке.
Картофель, лук, помидоры, чеснок и огурцы не следует держать в холодильнике - их следует хранить при комнатной температуре.
Зелень можно хранить в миске с водой.
Если вы поняли, что у вас образовался лишний хлеб, положите его в морозильник.
В супермаркете или другом магазине выбирайте не самые красивые на вид фрукты и овощи. Они не менее съедобны и вкусны, но так как многие не хотят их покупать, они часто оказываются в помойке.
И если у вас есть возможность, покупайте свежие продукты у фермера или на фермерском рынке.
Недоеденную еду - в холодильник
Объедки - вещь полезная.
Если вы часто готовите, и у вас постоянно что-то остается недоеденным, отведите один день в неделю, когда вы достанете все эти остатки еды из холодильника и снова разогреете или как-то еще приготовите.
Эта еда не попадет на помойку. К тому же вы сэкономите время и деньги.
Не забывайте о морозилке
Легче всего хранить еду в морозильной камере.
Например, если у вас остались овощи, которые стали слишком мягкими для салата, их можно заморозить, а потом делать из них смузи или что-нибудь еще.
Если у вас слишком много кухонных трав - разложите их в ледоформу, залейте водой и отправьте в морозильник. Позднее они пригодятся при пассировании или в других рецептах.
В морозилку можно класть недоеденную вами еду, даже супы. Тогда у вас всегда будет уже готовая и вкусная пища, которую надо лишь разогреть.
На работу со своим обедом
Приятно выйти из офиса на ланч с коллегами, особенно - в ваш любимый ресторан, но это стоит денег и приводит к разбазариванию продуктов питания.
Лучше всего приносить еду из дома. Если утром не хватает времени, чтобы приготовить еду, достаньте то, что лежит в морозильнике и дожидается своего часа.
Готовить бульоны
Из остатков еды можно сделать бульон.
Быстро поджарьте или разогрейте остатки овощей и всего, что не нашло применения. Положите это все в кастрюлю, добавьте оливкового или сливочного масла, ваши любимые специи, залейте водой и поварите на медленном огне.
А потом наслаждайтесь делом своих собственных рук.
Делать компост
Компост - ценное удобрение, это хороший способ избавляться от пищевых отходов, не нанося ущерба экологии и, более того, помогая живой природе.
Не у каждого есть сад, где это делать легче всего, но существует много рецептов домашнего компостирования в обычной городской квартире.
Такой компост отлично поможет росту ваших комнатных растений.
Шаг за шагом
Есть множество способов сократить пищевые отходы, и каждый из нас может это сделать.
Если вы задумаетесь о том, сколько еды ваша семья выбрасывает каждый день, вы сможете изменить ситуацию к лучшему и внести свою лепту в сохранение столь ценных природных ресурсов.
Даже минимальные изменения в том, как вы покупаете продукты, как вы готовите и потребляете еду, помогут защитить окружающую среду. Это совсем не обязательно должно быть сложно.
Затратив совсем небольшие усилия, вы сможете заметно сократить количество еды, оказывающейся на помойке, сэкономить деньги, время и просто помочь природе.