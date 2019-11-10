Вс, 10.11.2019
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Реформист Ремо Холсмер покидает Таллиннское горсобрание

Таллинское горсобрание.

ФОТО: Jaanus Lensment

Член оппозиционной фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Ремо Холсмер решил отказаться от работы в представительном органе, передает Rus.ERR.

Согласно решению избирательной комиссии, с 1 декабря вместо Ремо Холсмера новым депутатом Таллиннского горсобрания станет Лийна Хермакюла.

Из большой политики Холсмер ушел еще в мае 2018 года. Тогда он покинул Рийгикогу и стал работать директором по развитию предприятия Cramo Estonia.

На муниципальных выборах 2017 года Ремо Холсмер получил 456 голосов, что позволило ему стать депутатом горсобрания.

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