Реформист Ремо Холсмер покидает Таллиннское горсобрание

Член оппозиционной фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Ремо Холсмер решил отказаться от работы в представительном органе, передает Rus.ERR.
Согласно решению избирательной комиссии, с 1 декабря вместо Ремо Холсмера новым депутатом Таллиннского горсобрания станет Лийна Хермакюла.
Из большой политики Холсмер ушел еще в мае 2018 года. Тогда он покинул Рийгикогу и стал работать директором по развитию предприятия Cramo Estonia.
На муниципальных выборах 2017 года Ремо Холсмер получил 456 голосов, что позволило ему стать депутатом горсобрания.