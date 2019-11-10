Незабываемый День отца: в Финляндии внучка советского военнопленного нашла своего дедушку

«Мне до сих пор в это сложно поверить», – говорит дрожащим голосом жительница Тампере Ира Вихреялехто.

Пять лет она искала следы своего дедушки, бывшего советского военнопленного и наконец нашла.

«Его зовут Иван Анашкин, 1923 года рождения. Жил в Петрозаводске. Во время войны-продолжения осенью 1941 года его взяли в плен и отправили на хозяйственные работы в училище Отава, недалеко от Миккели. Там он в 1943 году познакомился с моей бабушкой Лемпи», – рассказывает она.

Запретная любовь

Заводить романы между местными жителями и военнопленными было чревато неприятностями: это каралось законом, поэтому Иван и Лемпи встречались тайно. Весной 1944 года бывший советский солдат карельского происхождения снова попал на фронт, но уже в составе батальона соплеменников финской армии*. 18 июня Иван пропал бесследно. Больше влюбленные друг друга не видели.

«А бабушка на Иванов День (Юханнус) родила моего отца Юхани. После этого ей пришлось два года скрываться от правоохранительных органов, чтобы не объяснять, откуда ребенок. Ситуация успокоилась лишь в 1946 году, когда она вышла замуж за финна», – говорит она.

Только после смерти бабушки в 1968 году Юхани из ее завещания узнал, что он сын военнопленного. При жизни Лемпи ничего не рассказывала, но хранила несколько старых фотографий. На одной из них было трое мужчин. Но кто они? Кусок фотографии с нижнего края был оборван, словно для того, чтобы навсегда скрыть подпись.

«Я догадывалась, что один из этих ребят может быть моим дедушкой», – говорит Ира Вихреялехто.

Долгие поиски

Ира задалась целью – во что бы то ни стало найти следы деда и его родственников.

«Во многом я делала это ради отца, который мучился от того, что не знал, кто его настоящий папа», – рассказывает она.

Поиски затянулись на несколько лет. Женщина изучала все возможные варианты, несколько раз шла по ложному следу, пока снова не вернулась к той самой фотографии с тремя мужчинами. Ей подсказали – у того, что справа, схожие с Юхани телосложение и форма лица.

«Я выяснила, что этого человека звали Иван. Симпатичный и обаятельный, по рассказам, у него была хорошая репутация, и я подумала, что если в кого и могла влюбиться бабушка, то именно в такого человека», – рассказывает Ира.

Оставалось самое сложное – найти родственников Анашкина и сделать тест на ДНК. Долгое время Ире этого не удавалось, но потом случилось чудо.

Судьба или просто совпадение?

Живущая в Финляндии Мария Гурина приехала к маме погостить в Петрозаводск, где случайно увидела передачу карельского телевидения на финском языке – в ней женщина по имени Ира Вихреялехто рассказывала о поисках дедушки.