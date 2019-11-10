Обзор: эти автомобили сильнее всех теряют в стоимости за первые пять лет

Так, в списке самых неликвидных автомобилей оказались олицетворяющие «роскошь и экологичность». Первое место досталось Maserati Quattroporte, который спустя пять лет после покупки потерял в стоимости 72,2% от своей первоначальной цены.

Средний показатель падения цены по всем машинам за 5 лет составил 49,6%. Исследование было ориентировано на США и учитывало инфляцию.

По словам исполнительного директора исследовательской фирмы Фонга Ли, падение цены на Quattroporte неудивительно, так как это роскошный седан, который изначально очень дорого стоит, но быстро падает в цене в ситуации, когда больше не является новым и востребованным продуктом на рынке.

На второй строчке расположился BMW 7-й серии, подешевевший на 71,3%, а на третьей — электрокар Nissan Leaf (71%). Замкнули пятерку антирейтинга также электрический BMW i3 (70,9%) и Acura RLX (69,2%).

Вот как выглядит первая десятка рейтинга:

1. Maserati Quattroporte (72,2%)

2. BMW 7 (71,3%)

3. Nissan Leaf (71%)

4. BMW i3 (70,9%)

5. BMW 5 (69,2%)

6. Acura RLX (69,2%)

7. Ford Fusion Energi (69,1%)

8. BMW 6 (69%)

9. Jaguar XJL (68,9%)