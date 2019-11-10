Как дальше жить? Продажи люксовых яхт упали из-за экономической неустойчивости

Богачи стали реже покупать яхты, сообщает Bloomberg. Продажи лодок некоторых категорий по сравнению с прошлым годом упали на 7%. Ситуация в индустрии сможет стать еще напряженнее после выборов в США, пишет портал РБК.
Интерес богатых людей к покупке люксовых яхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg.
По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199. Издание отмечает, что на низкий уровень сбыта в этом году повлияли сообщения о торговой сделке между США и Китаем, Brexit в Великобритании и другие новости.
Сотрудник отдел макростратегии в SunTrust Banks Майкл Скорделес считает, что в нынешней ситуации нет никакой необходимости покупать элитную лодку, «если только вы не рыбак». По его мнению, яхты можно рассматривать как барометр состояния экономики, и делать некоторые выводы, если их продажи падают, поскольку деньги на такие вещи люди тратят по собственному желанию, а не из необходимости.
В прошлом году, как сообщало агентство, рынок яхт класса люкс переживал подъем — с января до середины октября состоятельные люди купили почти 300 яхт, при том что годом ранее они приобрели всего 249 элитных лодок.