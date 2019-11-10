Вс, 10.11.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Глава Верховной рады покинул пост председателя партии "Слуга народа"

Дмитрий Разумков.

ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии "Слуга народа". Об этом Разумков сообщил на съезде партии в воскресенье, 10 ноября. На эту должность на съезде выбрали Александра Корниенко, передает Deutsche Welle

Разумков, который остается членом партии "Слуга народа", объявил о своем намерении покинуть пост главы партии 1 октября. По его словам, это "недостаточно корректно", если председатель Верховной рады одновременно возглавляет и одну из политических партий. "Для развития, для эффективного развертывания партийной структуры надо много времени - к сожалению, у председателя Верховной рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством", - приводит слова Разумкова новостной портал ТСН.

Разумков был выбран председателем "Слуги народа" в мае 2019 года. До этого он работалспикером избирательного штаба Владимира Зеленского и затем, после избрания Зеленского президентом, его советником по политическим вопросам.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ