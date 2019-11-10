Глава Верховной рады покинул пост председателя партии "Слуга народа"

Разумков, который остается членом партии "Слуга народа", объявил о своем намерении покинуть пост главы партии 1 октября. По его словам, это "недостаточно корректно", если председатель Верховной рады одновременно возглавляет и одну из политических партий. "Для развития, для эффективного развертывания партийной структуры надо много времени - к сожалению, у председателя Верховной рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством", - приводит слова Разумкова новостной портал ТСН.