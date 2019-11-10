Глава Верховной рады покинул пост председателя партии "Слуга народа"

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии "Слуга народа". Об этом Разумков сообщил на съезде партии в воскресенье, 10 ноября. На эту должность на съезде выбрали Александра Корниенко, передает Deutsche Welle
Разумков, который остается членом партии "Слуга народа", объявил о своем намерении покинуть пост главы партии 1 октября. По его словам, это "недостаточно корректно", если председатель Верховной рады одновременно возглавляет и одну из политических партий. "Для развития, для эффективного развертывания партийной структуры надо много времени - к сожалению, у председателя Верховной рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством", - приводит слова Разумкова новостной портал ТСН.
Разумков был выбран председателем "Слуги народа" в мае 2019 года. До этого он работалспикером избирательного штаба Владимира Зеленского и затем, после избрания Зеленского президентом, его советником по политическим вопросам.